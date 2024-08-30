موراتا يغيب عن إسبانيا في «الأمم الأوروبية»



مدريد (أ ف ب)



تستهل إسبانيا، بطلة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبها الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب قائدها المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينجيسا «سلتا فيجو»، ولاعب الوسط بيبيلو «فالنسيا».

وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا 5 و8 سبتمبر المقبل.

يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاماً، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو.

وتضم التشكيلة لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيس (تشيلسي الإنجليزي).

للدفاع: أوسكار مينجيسا (سلتا فيجو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي) أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن الألماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).

للهجوم: لامين يامال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).