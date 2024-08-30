الإمارات شريك دولي فاعل في تطوير سباقات الخيل



سابورو (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل في المؤتمر الآسيوي الأربعين لسباقات الخيل الذي استضافته مدينة سابورو اليابانية، ويعد أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع الخبراء والمختصين في هذا القطاع.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع سباقات الخيل عالمياً، والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

استعرض محمد سعيد الشحي في كلمة رئيسية بالمؤتمر الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع سباقات الخيل منذ تأسيسها، مؤكداً أن رؤية ودعم القيادة الرشيدة عاملاً رئيسياً في ريادة هذا القطاع لخلق بيئة محفزة للنمو، وتوجيهاتها المستمرة بالمشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بسباقات الخيل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في عالم سباقات الخيل، مشيراً إلى النمو الملحوظ في عدد ملاك ومدربي الخيل، وزيادة عدد الخيول في الدولة بنسبة 16% منذ عام 2019 حتى 2023.

كما شهدت الجوائز المالية في سباقات الخيل في الدولة نمواً بنسبة 6%، ما يعكس تطور هذا القطاع في الإمارات، في الوقت الذي تواجه فيه مناطق أخرى من العالم تحديات تؤثر على نموه بشكل ملحوظ.

أشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية عصرية في سباقات الخيل، تلتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في السباقات، وتطوير الأنظمة والضوابط لتواكب المعايير الدولية.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل خلال العامين الماضيين في هذا الإطار، مما ساهم في تعزيز مكانة الدولة كأكبر مركز لنقل الخيل في المنطقة، حيث شهد عام 2023 استيراد وتصدير أكثر من 5500 حصان، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، مما يؤكد أهمية الإمارات كمركز رئيسي لاستيراد وتصدير الخيل.

وفي سياق تعليقه على مستقبل سباقات الخيل، شدد محمد الشحي على ضرورة العمل على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز استدامة هذا القطاع. كما أكد على أهمية التنسيق الإقليمي لخلق رزنامة مشتركة حافلة بالسباقات الكبرى، لجذب أفضل الخيول والإسطبلات العالمية إلى المنطقة.

وختم كلمته بالتأكيد على أن سباقات الخيل في دولة الإمارات تشهد تطوراً مستمراً بفضل القيادات الشابة الطموحة التي تقود الأندية، وتعمل بجد على غرس حب هذه الرياضة العريقة في نفوس الجيل القادم، لضمان استمرار هذا الإرث الثقافي في المستقبل.