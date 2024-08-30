لوكاكو خارج قائمة بلجيكا

توبيز (أ ف ب)



يغيب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي الجديد، عن تشكيلة منتخب بلجيكا التي كشف عنها المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، استعداداً لمواجهتي إسرائيل وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وطلب الهدّاف التاريخي لـ «الشياطين الحمر» الحصول على الراحة بعد صيف مليء بالتحديات وانتقاله الأخير إلى نابولي قادماً من تشيلسي الإنجليزي الذي لا يريده، علماً أن اللاعب قضى الموسم الماضي مع روما الإيطالي، غير المهتم هو الآخر بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه.

وقام تيديسكو بتجديدات كبيرة في التشكيلة، بعد الفشل في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا، حيث خرجت بلجيكا من ثمن النهائي على يد فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة 85.

ويغيب عن التشكيلة المدافعان أكسل فيتسل ويان فيرتونجن، والجناحان لياندرو تروسار ويانيك كاراسكو.

ويستمر غياب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا الذي أعلن قبل أسبوع أنه لا يرغب بالاستمرار مع منتخب بلاده، طالما أن تيديسكو هو المدرب، وذلك بسبب خلاف بينهما منذ أشهر عدة.

في المقابل، استدعى المدرب اللاعبين الشباب كوني دي وينتر (21 عاماً) مدافع جنوى الإيطالي وأرني إنجلز (20 عاماً) لاعب وسط أوجسبورج الألماني وجوليان دورانفيل (18 عاماً) مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أيضاً.

وتستهل بلجيكا مشواره في دوري الأمم بمواجهة إسرائيل في 6 سبتمبر قبل لقاء فرنسا، بعدها بثلاثة أيام في ليون، وذلك ضمن المجموعة التي تضم إيطاليا أيضاً.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: كون كاستيلز (القادسية السعودي)، ماتس سيلز (نوتنجهام فوريست الإنجليزي)، توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي)

للدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنجليزي)، ماكسيم دي كويبر (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، زينو ديباست (سبورتنج البرتغالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني)

للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، شارل دي كيتلار (أتالانتا الإيطالي)، أرني إنجلز (أوجسبورج الألماني)، أوريل مانجالا (ليون الفرنسي)، أمادو أونانا (أستون فيلا الإنجليزي)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنجليزي)، أرتور فيرميرين (لايبزج الألماني)

للهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن الهولندي)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جوليان دورانفيل (بوروسيا دورتموند الألماني)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية الإسباني)، لويس أوبندا (لايبزج الألماني)