«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «الأشبال» في «دبي الدولية» لمحترفي الجوجيتسو



دبي (الاتحاد)



انطلقت في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة قوية من فئات البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري كبير، وتجمع البطولة على مدار أيامها الثلاثة 1300 لاعب ولاعبة، من بينهم 165 من خارج الدولة، وتستقطب المنافسات 73 نادياً وأكاديمية من الدولة ومختلف أنحاء العالم.

شهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر (4 - 13) عاماً، ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تصدر ترتيب اليوم الأول للبطولة، فيما حلت أكاديمية أدما للفنون القتالية في مركز الوصيف.

وأشاد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، بالأداء المميز للصغار والبراعم، مشيراً إلى الحضور اللافت للأسر والعائلات، بما يعكس إيمانهم بأهمية هذه الرياضة وفوائدها الذهنية والجسدية على الأطفال.

وقال أنطونيو إيناسيو، المدير الفني لنادي شباب الأهلي: «نشارك في هذه البطولة المهمة ويواصل لاعبونا إظهار قدر كبير من الالتزام بالتدريب، كما يحققون مزيداً من التطور نتيجة الجهود الكبيرة الذي نبذلها في صقل مواهبهم».

وقالت شادية عباس، والدة اللاعبة تاليا عبدالهادي المشاركة في البطولة من نادي «تريبل سيفن»: «تمارس تاليا رياضة الجوجيتسو منذ 3 سنوات وأنا هنا لتشجيعها، كنت وسأبقى من أبرز داعميها لممارسة هذه الرياضة

وقالت ريهام محمد حسني، والدة اللاعب أنس ضياء الدين شاهين من نادي الفجيرة للفنون القتالية، الفائز بذهبية وزن 28 كجم: «فخورة بهذا الإنجاز الذي حققه ابني وأرجو أن يمنحه حافزاً للاستمرار وتقديم المزيد. هو يمارس رياضة الجوجيتسو منذ عام واحد فقط، إلا أنه أظهر شغفاً كبيراً وموهبة مميزة فيها».