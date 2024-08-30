حادث «الظهور الأول» في «الفورمولا-1»!



مونزا (رويترز)



تعرض الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، الذي من المتوقع أن يخلف لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في مرسيدس الموسم المقبل، لحادث في ظهوره الأول مع الفريق في التجارب الحرة ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، للسيارات، والذي جاء في إيطاليا، بينما حقق ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن.

وكان فرستابن، الفائز في مونزا في العامين الماضيين، الأسرع بفارق 0.228 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري، في فترة ما بعد الظهيرة المشمسة في الحلبة القريبة من ميلانو.

وحقق لاندو نوريس سائق مكلارين، أقرب منافسي فرستابن على اللقب، والذي يبتعد عنه بفارق 70 نقطة، ثالث أفضل زمن.

وتسبب أنتونيلي، الذي أكمل عامه 18 يوم الأحد الماضي، في توقف التجارب الحرة الأولى بعد 10 دقائق من بدايتها في مونزا، عندما فقد السيطرة على سيارته المنطلقة بسرعة كبيرة لتصطدم بالحواجز.

وبدأ أنتونيلي، الذي يشارك بديلاً لجورج راسل، التجارب الحرة الأولى بصورة جيدة وسجل أسرع زمن للفة في البداية.

واعتذر عبر دائرة الاتصال المغلق مع الفريق قبل أن يخرج من السيارة.

ورد توتو فولف رئيس الفريق «لا بأس يا كيمي، كل شيء على ما يرام».

وأعيدت السيارة إلى حارة الصيانة للإصلاح ومن المقرر أن يشارك راسل في التجارب الحرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الفريق برادلي لورد، إن الاصطدام كان قوياً، وإن أنتونيلي توجه للمركز الطبي للخضوع لفحوصات، وإن الفريق يأمل أن تكون السيارة جاهزة للمشاركة في التجارب الحرة الثانية.

وأبلغ تلفزيون (سكاي سبورتس) «من المؤسف أن ظهوره الأول انتهى بهذه الصورة، لكن كان ينطلق بأقصى سرعة منذ اللفة الأولى، ومن الجيد أن نرى ذلك، إنه جزء من عملية التعلم».

ومن المتوقع أن يؤكد مرسيدس أن أنتونيلي سيحل محل هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري بنهاية الموسم.

وسجل فرستابن زمنا قدره دقيقة واحدة و21.676 ثانية، وهو أسرع بنحو ثانية من التجارب الحرة الأولى العام الماضي عندما تصدر أيضا بزمن قدره دقيقة واحدة و22.657 ثانية.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي انطلق من المركز الأول العام الماضي، المركز الرابع، بينما جاء فالتيري بوتاس سائق ساوبر في المركز الخامس، وأوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز السادس، وهاميلتون في المركز السابع.

وقال أندريا ستيلا رئيس مكلارين «بالنسبة لنا، الأمر لا يختلف عن أي وقت مضى.

ستكون هناك أربعة فرق تتنافس على الفوز بالسباق، وقد أظهرت التجارب الأولى بعض النتائج غير المتوقعة أيضاً.

«قد تنضم بعض سيارات منتصف الترتيب إلى السباق على الصدارة».

واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز الثامن، وحل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو بدلاً من الأميركي لوجان سارجنت الذي قرر وليامز استبعاده بسبب سوء مستواه.

لكن كولابينتو فقد أيضاً السيطرة على سيارته في وقت متأخر من التجارب الحرة وخرج من الحلبة نحو الحصى، لكنه حافظ على السيارة وعاد بها بأمان إلى حارة الصيانة.

واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز التاسع، وأكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المراكز العشرة الأولى.