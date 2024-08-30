«البارالمبية الدولية» تبحث آفاق التعاون المشترك مع الإمارات



باريس (الاتحاد)



أكد غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن مشاركة الإمارات في «النسخة 17»، من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، رسالة إلى العالم، تعبر عن حرص الإمارات على المشاركة في مختلف المحافل العالمية، مستمدة قوتها من وحدة مجتمعها، ورؤية ودعم قيادتها الرشيدة نحو مستقبل واعد للرياضة.

وأوضح الهاجري أن مشاركة الإمارات في الألعاب البارالمبية تمثل تضافراً لأطياف المجتمع للمشاركة في الحدث، سواء من خلال جهود الجميع، وكذلك الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية والخاصة، وهو ما يعبر عن الحراك الرياضي المجتمعي الذي نتطلع إليه الفترة المقبلة.

وشدد المدير العام للهيئة العامة للرياضة، على أن «فرسان الإرادة والتحدي» من أبطال الألعاب البارالمبية دائماً ما كانوا محفزين لرياضة الإمارات في التمثيل المشرف، وتاريخهم «ذهبي» وحافل يشهد لهم بذلك، عبر مشاركاتهم السابقة في الألعاب البارالمبية.

ومنذ نسخة الألعاب البارالمبية في «سيدني 2000» حافظ أبطال الإمارات على الوصول إلى منصات التتويج، والفوز بـ22 ميدالية في 6 دورات متتالية على مدار 20 عاماً حتى الآن.

وقال: «نتطلع إلى مواصلة تقديم الصورة الأجمل، وهذا ما دفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، إلى زيارة البعثة في مقر إقامتها قبل انطلاق المنافسات، لإيصال رسالة القيادة الرشيدة لهم، والتي مفادها أن القيادة تتابع وتدعم هؤلاء الأبطال، وتحفزهم لاستخراج طاقاتهم، من أجل المساهمة في رفع علم الإمارات في هذا المحفل البارالمبي الكبير».

وأشاد الهاجري بالجهود المتواصلة من اللجنة البارالمبية الوطنية، وكذلك مساهمات الأندية المحلية لأصحاب الهمم.

وقال: «لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم ما وجدنا مثل هؤلاء الأبطال ممثلي الإمارات من فرسان الإرادة.

وأوضح الهاجري أن كل المؤشرات، تؤكد على أن مستقبل الرياضة الإماراتية مبشر، وذلك بفضل ودعم القيادة، وهو ما تمثل في وجود وزارة تعنى بالرياضة فقط، وللمرة الأولى في تاريخ الدولة يوجد وزير للرياضة فقط في مجلس الوزراء.

وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة البارالمبية الدولية، مع وفد يمثل مسؤولي الرياضة الإماراتية، سبل التعاون المشترك، ومحاور الاهتمام المستقبلي برياضة أصحاب الهمم في العالم، والتي تعد الإمارات دولة رائدة لها في المنطقة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش «الألعاب البارالمبية»، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في حين ترأس وفد الإمارات، نيابة عن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

وضم الوفد الإماراتي ماجد العصيمي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة.

وعبر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن ترحيب الإمارات بآفاق التعاون المشترك مع اللجنة الدولية، واستعدادها لتنفيذ أي مبادرات مستقبلية تعزز من الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تكللت بالنجاح ممثلة في الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، التي تعد نسخة متميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية.

وأكد ذيبان المهيري، أن الاجتماع كان مثمراً حافلاً بأفكار المبادرات الإماراتية البناءة تجاه الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: «أثنت اللجنة البارالمبية الدولية على جهود الإمارات، باعتبارها واحدة من أكبر الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم».

وأضاف: «استمع رئيس اللجنة البارالمبية للأفكار التي يمكن أن تعضد من جهود ألعاب أصحاب الهمم، خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي».

على صعيد آخر، تتواصل يوم السبت مشاركة لاعبي ولاعبات الإمارات في منافسات الدورة، في الرماية، حيث يخوض عبد الله العرياني، وعبيد الدهماني تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي الدراجات، يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق فردي 4000 متر، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.