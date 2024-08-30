تشيلسي يطالب بالمر بـ «الاستمتاع»!



لندن (د ب أ)



طلب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، من لاعبه كول بالمر بالتركيز على الاستمتاع بلعب كرة القدم، حيث يسعى اللاعب للظهور بنفس الأداء البطولي الذي ظهر به في الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن بالمر «22 عاماً» سجل 25 هدفاً لتشيلسي تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو خلال موسم 2023-2024، عقب انتقاله في صيف ذلك الموسم قادماً من مانشستر سيتي، ونتيجة لذلك استحق بالمر الحصول على مقعد في قائمة المنتخب الإنجليزي التي شاركت في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

ويدخل بالمر مباراة فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس الأحد، بعدما سجل أول أهدافه في مباراة الجولة الماضية التي فاز بها تشيلسي 6-2 على وولفرهامبتون، حيث طالبه مدربه باللعب بدون ضغوط.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: «أنا معجب للغاية بكول، فأنا أعرفه بالفعل جيداً، ليس من السهل على الإطلاق تكرار نفس الأرقام، مثلما حدث في العام الماضي، من حيث عدد الأهداف وصنعها».

وأضاف: «ولكني أعتقد أن أهم شيء لكول هو الاستمتاع بكرة القدم، والاسترخاء، وعدم الشعور بالضغط، ويجب أن يستمتع كل يوم، ويواصل التدريبات ويشارك في المباريات، وبعدها ستأتي الأهداف وصناعتها بكل تأكيد».

وكان ماريسكا تولى تدريب تشيلسي خلفاً لبوكيتينو في يوليو الماضي، ومازال المدرب يحاول التعامل مع الفريق الضخم الذي استلمه، والذي تم تدعيمه بشكل إضافي بوصول بيدرو نيتو وجواو فيليكس.