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الرياضة

جوارديولا يتحدث عن «المجازفة»

جوارديولا يتحدث عن «المجازفة»
30 أغسطس 2024 20:11

 
لندن (د ب أ)

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اعترف الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه جازف بعدم تعويض مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه أكد أنه لديه خيارات هجومية عديدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن مانشستر سيتي لم يتحرك كثيراً في الانتقالات الصيفية، حيث عاد لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان، وتعاقد النادي مع البرازيلي سافينيو، فيما انضم جيمس مكاتي إلى الفريق الأول، بعدما قضى آخر موسمين معاراً إلى شيفيلد يونايتد.
وبعد رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها 81 مليون جنيه إسترليني (4. 106 مليون دولار)، ارتبط اسم السيتي بالعديد من المهاجمين الذين قد يكونوا بدلاء للنرويجي إرلينج هالاند، قبل أن يكتفي الفريق بما لديه، وما يتماشى مع طريقة لعب المدرب جوارديولا.
وقال جوارديولا: «أنا سعيد بالفريق، لم نكن نتوقع رحيل جوليان ألفاريز، رغم أن هناك محادثات منذ مدة طويلة مع أندية أخرى ووكيله، لذلك كان من الممكن أن يحدث ذلك وقد حدث». وأضاف: «لقد رأينا ما لدينا إذا تعرض الفريق للعديد من الإصابات ستكون تلك مشكلة، لكن في الأشهر المقبلة سيعود أوسكار بوب من الإصابة، وكذلك فيل فودين في هذا المركز، ماكتي يمكنه اللعب في ذلك المركز، وجوندوجان يمكنه أيضاً وبيرناردو سيلفا».
وتابع المدرب الإسباني: «ربما يكون هؤلاء مختلفين عن إرلينج هالاند، ربما يكون ذلك خطأ، لا أعرف، لكنني لا أحب أن أترك اللاعبين دون مشاركة لوقت طويل، حينما يكون للجميع فرصة اللعب، فإن أداء الفرق يكون أفضل».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
إيرلينج هالاند
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