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الرياضة

الوحدة يقبض على «النقطة السادسة»

الوحدة يقبض على «النقطة السادسة»
30 أغسطس 2024 20:14

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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انتزع الوحدة الفوز الثاني، بتغلبه على خورفكان بهدف، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي. 
وبلغ «العنابي» النقطة السادسة، بعد فوزه الأول على عجمان بالنتيجة نفسها في «الجولة الأولى»، ليدشن «أصحاب السعادة» بداية مبشرة هذا الموسم، وتلقى صاحب الأرض الخسارة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام العين 1-5 في الجولة الافتتاحية. ليبقى بدون نقاط.
وسجل الهدف الوحيد علاء الدين زهير في الدقيقة 13، وهو هدفه الأول هذا الموسم، ومن المفارقات أنه سجل هدفاً في لقاء الفريقين بملعب الوحدة، والذي انتهى 1-1، ولكن في مرماه.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
خورفكان
عجمان
علاء زهير
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