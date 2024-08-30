الوحدة يقبض على «النقطة السادسة»



فيصل النقبي (خورفكان)



انتزع الوحدة الفوز الثاني، بتغلبه على خورفكان بهدف، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وبلغ «العنابي» النقطة السادسة، بعد فوزه الأول على عجمان بالنتيجة نفسها في «الجولة الأولى»، ليدشن «أصحاب السعادة» بداية مبشرة هذا الموسم، وتلقى صاحب الأرض الخسارة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام العين 1-5 في الجولة الافتتاحية. ليبقى بدون نقاط.

وسجل الهدف الوحيد علاء الدين زهير في الدقيقة 13، وهو هدفه الأول هذا الموسم، ومن المفارقات أنه سجل هدفاً في لقاء الفريقين بملعب الوحدة، والذي انتهى 1-1، ولكن في مرماه.