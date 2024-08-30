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الرياضة

سولانكي وريتشارليسون يغيبان عن توتنهام أمام نيوكاسل

سولانكي وريتشارليسون يغيبان عن توتنهام أمام نيوكاسل
30 أغسطس 2024 20:18


لندن (رويترز)

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، إن فريقه سيفتقد جهود مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي والمهاجم ريتشارليسون، عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
وانضم سولانكي (26 عاماً) إلى توتنهام قادماً من بورنموث، في العاشر من أغسطس الجاري، دون أن يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه بلغ نحو 65 مليون جنيه إسترليني (85.40 مليون دولار).
وتعرض اللاعب لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية للموسم أمام ليستر سيتي الصاعد حديثاً للدوري، ولم يشارك في الفوز 4-صفر على إيفرتون الأسبوع الماضي.
وقال بوستيكوجلو إن المهاجم قريب من العودة، لكنه لن يتعجل في مشاركته أمام نيوكاسل، وسيغيب أيضاً ريتشارليسون عن المباراة، بعد تعرضه لإصابة عضلية.
وقال بوستيكوجلو للصحفيين «سولانكي قريب من اللحاق بالمباراة، ولكن أعتقد أننا سنتوخى الحذر في فترة التوقف الدولي،
شعر ريتشارليسون بألم في عضلاته، أعتقد أنه يعاني من إصابة عضلية وحصلنا على مزيد من المعلومات لكنه لن يشارك».
وأضاف المدرب أن لاعب الوسط رودريجو بنتانكور أصبح متاحاً مرة أخرى، بعد غيابه عن مباراة إيفرتون، بسبب ارتجاج في المخ.
وشهدت فترة الانتقالات في توتنهام نشاطاً كبيراً، وكان سولانكي أبرز اللاعبين الذين انضموا للفريق.
وتخلى النادي أيضاً عن عدد كبير من اللاعبين، بما في ذلك إيمرسون رويال وإيفان بريشيتش وإريك داير وتانجي ندومبيلي.
وأكد بوستيكوجلو أن المدافع سيرجيو ريجيلون ولاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو يرغبان في الرحيل قبل الموعد النهائي للانتقالات، إذ ربطت تقارير إعلامية بين الأرجنتيني لو سيلسو والانتقال إلى ريال بيتيس الإسباني.
وقال المدرب البالغ من العمر 59 عاماً «الثنائي يستكشف العروض المُقدمة، وأنا لا أتدخل كثيرا في هذا الأمر، إنها مسألة بينهما وبين الممثلين عنهما والنادي، لا أعرف ما هي التحركات التي يقومان بها، لكنهما يبحثان في العروض».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
نيوكاسل
آنجي بوستيكوجلو
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