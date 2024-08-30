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الرياضة

ميرينو يغيب عن أرسنال «عدة أسابيع» للإصابة

ميرينو يغيب عن أرسنال «عدة أسابيع» للإصابة
30 أغسطس 2024 20:20

 

لندن (أ ف ب)

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يفتقد أرسنال إلى خدمات لاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو القادم من ريال سوسييداد «عدة أسابيع»، بسبب إصابة في الكتف تعرّض لها خلال أول حصة تدريبية، وفقاً لما قاله الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.
وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي عشية استضافة برايتون في الدوري المحلي «تعرض ميرينو لاصطدام وأصيب في كتفه، ويبدو أنه لن يكون متاحا لعدة أسابيع».
وانتقل بطل أوروبا البالغ 28 عاماً مع منتخب إسبانيا هذا الصيف بشكل رسمي إلى أرسنال الثلاثاء، ووقعت الإصابة، في أول حصة تدريبية جماعية له.
وتابع أرتيتا «وقع أرضاً ووقع عليه جابي «المدافع البرازيلي جابرييل»، ويبدو أنه يعاني من كسر بسيط».
ورفض مدرب وصيف بطل إنجلترا الموسم الماضي التعليق على سوق الانتقالات الصيفي، مكتفياً فقط بالقول إن النادي اللندني يحتاج إلى تدعيم في مركز حراسة المرمى بسبب رحيل آرون رامسدايل (المُنتقل إلى ساوثهامبتون) والإستوني كارل هاين «المُعار إلى بلد الوليد الإسباني».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
برايتون
أرتيتا
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