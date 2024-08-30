البطائح ينتزع التعادل أمام العين بـ «ريمونتادا الثلاثية»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق البطائح «ريمونتادا» مثيرة، ليفرض التعادل في اللحظات الأخيرة أمام العين 3-3، في المباراة التي أقيمت، على استاد خالد بن محمد، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبهذه النتيجة يصل العين إلى «النقطة الرابعة»، فيما حصد البطائح «النقطة الأولى».

وأصبحت المباراة، هي الثانية في تاريخ العين بالبطولة التي يفشل فيها «الزعيم» في الفوز، بعد تقدمه بـ «ثلاثية»، وتعود الأولى أمام العروبة في سبتمبر 2021.

تقدم «البنفسج» بثلاثة أهداف، سجلها لابا كودجو في الدقيقة 9، ومحمد أحمد بـ «النيران الصديقة» في الدقيقة 12، وبندر الأحبابي في الدقيقة 16، بينما سجل أهداف البطائح، باولو هنريكي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وألفارو دي أليفيرا في الدقيقة 58، وأناتولي بيرترند في الدقيقة 96.