السبت 31 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برنات إلى فياريال بـ«إعارة»

برنات إلى فياريال بـ«إعارة»
30 أغسطس 2024 21:12

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
أنشيلوتي: القلق ليس شعوراً سيئاً!


عزز فياريال الإسباني دفاعه بالظهير خوان برنات، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة.
وخاض برنات المُنتقل إلى حامل لقب الدوري الفرنسي، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني في 2018، الموسم الماضي معاراً أيضاً مع بنفيكا البرتغالي.
وشكّل الظهير الأيسر البالغ من العمر 31 عاماً، إحدى ركائز الدفاع الباريسي خلال موسمين، فساهم في 2020 بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، والوحيدة في تاريخه، بتسجيله هدفاً في مرمى لايبزج الألماني في الدور نصف النهائي (3-0).
لكن الإسباني الدولي (11 مباراة دولية) كان ضحية إصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في سبتمبر 2020، مما شكّل نقطة تحوّل في مغامرته الباريسية، فخسر بعد ذلك مركزه الأساسي، من دون أن يتمكن من استعادته بعد عودته من الإصابة، قبل إعارته إلى بنفيكا تزامناً مع تعيين مواطنه لويس إنريكي مدرباً للفريق.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
فياريال
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
اليوم 17:53
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:41
آليات تابعة للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن حصيلة لقتلى الجنود الأوكرانيين في كورسك
اليوم 19:41
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
الرياضة
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
اليوم 19:11
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©