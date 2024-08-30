هاميلتون يتصدر الجولة الثانية من تجارب «جائزة إيطاليا»



منزا (أ ف ب)



تصدر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الحصة الثانية من التجارب الحرّة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، ضمن بطولة العالم لـ«الفورمولا-1».

وتفوّق هاميلتون الذي يستعد للانتقال إلى فيراري الموسم المقبل لأخذ مكان الإسباني كارلوس ساينز الذي سيكون سائق وليامس، على حساب مواطنه لاندو نوريس سائق ماكلارين بفارق بلغ 0.003 ثانية فقط.

ويُعد نوريس المُنافس الأكبر للهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة على لقب بطولة العالم للسائقين، إذ يتخلّف عنه بفارق 70 نقطة بعد فوز سائق ماكلارين بسباق جائزة هولندا الكبرى الأسبوع الماضي.

وكان هذا السباق الخامس توالياً الذي لا يفوز به فيرستابن لتعود المنافسة إلى أشدّها عشية سباق مونزا المرتقب.

وحلّ سائق فيراري ساينس ثالثاً في الحصة الثانية بفارق 0.103 ثانية عن الصدارة.

وفي الحصة الأولى، سجّل فيرستابن التوقيت الأسرع متفوقاً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وحقّق بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة أسرع لفة بواقع 1:21.676 دقيقة، متقدماً بفارق 0.228 ثانية على لوكلير الذي يُعدّ أمل عشاق الفيراري الأكبر في مونتسا.

وجاء نوريس ثالثاً بفارق 0.241 ثانية.

وانتهت المشاركة الأولى على الإطلاق للشاب الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي في سباقات «الفورمولا-1» بشكل سريع ودراماتيكي، إثر انحرافه عن المسار بعدما أنجز أربع لفات.

ونال السائق البالغ من العمر 18 عاماً فرصة خوض التجارب من قبل فريق مرسيدس لقيادة سيارة البريطاني جورج راسل، لكنه فقد السيطرة عند منعطف بارابوليكا بعد 10 دقائق من انطلاق الحصة واصطدم بالحواجز الجانبية للمسار، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الجزء الأمامي من السيارة.

ولم يكن أنتونيلي السائق الوحيد الذي واجه مشكلات في بارابوليكا خلال الحصة الأولى، إذ كاد ساينس أن ينزلق أيضاً، فيما اصطدم السائق الأرجنتيني المبتدئ فرانكو كولابينتو الذي حلّ مكان الأميركي لوجان سارجنت في ويليامس، بالحصى في نفس المنعطف، لكنه تمكن من إعادة سيارته إلى المسار.