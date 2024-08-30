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الرياضة

وفاة لاعب وشقيقه في «حادث دهس»

وفاة لاعب وشقيقه في «حادث دهس»
30 أغسطس 2024 21:33

 
برلين (د ب أ)

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أعلنت الشرطة أن لاعب هوكي الجليد الأميركي جوني جودرو، 31 عاماً، وشقيقه ماثيو، 29 عاماً، لقيا حتفهما، بعد أن دهستهما سيارة دفع رباعي أثناء ركوب الدراجات على طريق في نيوجيرسي.
وقع الحادث المأساوي عشية زفاف شقيقتيهما، ووفقاً للشرطة، فإن سيارة من نوع جيب جراند شيروكي صدمت الشقيقين جودرو، أثناء محاولتها عبور سيارتين كانتا تسيران ببطء.
وجهت للسائق تهمتا قتل، ويشتبه في أنه كان يقود تحت تأثير الكحول.
وذكر فريق كولومبس بلو جاكيتس، الفريق الذي يلعب فيه جودرو: «أصيب فريق كولومبوس بلو جاكتس بالصدمة والحزن من هذه المأساة التي لا يمكن تصورها، ولم يكن جوني لاعب هوكي رائعاً فقط، بل كان أيضاً زوجاً وأباً وابناً وشقيقاً وصديقاً محباً». وأضاف: «سنفتقده بشدة، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم عائلته، وبعضنا البعض لعبور هذه المأساة».
وأعرب الاتحاد الألماني لهوكي الجليد أيضاً عن تعازيه، وذكر بيان: «تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم، وأيضاً للفريق ولزملائه من الفريق الأميركي للهوكي، وفريق كولومبوس بلو جاكيتس».

أميركا
ألمانيا
هوكي الجليد
نيوجيرسي
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