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الرياضة

شباب الأهلي.. «6 من 6»

شباب الأهلي.. «6 من 6»
30 أغسطس 2024 22:55

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق شباب الأهلي الفوز الثاني، في ختام «الجولة الثانية»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تفوقه على عجمان 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، ليصل «الفرسان» إلى «النقطة السادسة»، ويبقى «البرتقالي» برصيد خالٍ من النقاط.
سجل لشباب الأهلي بوجدان في الدقيقة 26، وسردار أزمون في الدقيقة 68، فيما أحرز لعجمان جونيور فليمنجز في الدقيقة 72.
نجح شباب الأهلي في التعامل مع الضغط المبكر من منافسه، وأبرزها تسديدة ميلوش من داخل المنطقة، تصدى لها الحارس حسن حمزة في توقيت حاسم في الدقيقة التاسعة، ودخل «الفرسان» أجواء اللقاء، بعدما افتتح بوجدان التسجيل لشباب الأهلي، بكرة رأسية في الدقيقة 26.
اضطر «الفرسان» إلى إجراء تبديل اضطراري، بعد إصابة الحارس حسن حمزة، بإشراك حمد المقبالي، قبل نهاية الشوط الأول.
وألغى الحكم هدفاً ثانياً لشباب الأهلي، سجله سردار أزمون بداعي التسلل، في الدقيقة 52، عاد سردار ليواجه الحارس علي الحوسني ويودع الكرة بمهارة داخل الشباك في الدقيقة 68.
قلص جونيور فليمنجز الفارق بتسجيل الهدف الأول لعجمان، بعدما تابع برأسه كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 72، وتألق المقبالي حارس شباب الأهلي بالتصدي لكرة ماركو مارسيانو «المنفرد» في الدقيقة 89.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
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