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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يخوض «جولة إيطاليا» بـ «الذكريات الجميلة»

«أبوظبي للزوارق» يخوض «جولة إيطاليا» بـ «الذكريات الجميلة»
31 أغسطس 2024 01:19

سان نازارو (الاتحاد)

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يبدأ فريق أبوظبي، اليوم، مهمة صعبة، في الجولة الرابعة، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية، بدخول منافسات وتصفيات سباق أفضل زمن، بمشاركة 22 زورقاً.
ويشارك فريق أبوظبي «حامل اللقب»، بقيادة راشد القمزي، الفائز بلقب البطولة في الموسم الماضي، للمرة الرابعة في تاريخه، ومشاركة «الواعد» منصور المنصوري أيضاً في هذه الفئة، بهدف الدفاع عن اللقب، ويمثل سباق أفضل زمن الذي ينطلق اليوم، على 3 مراحل، نقطة مهمة ضمن المنافسة في الجولة.
وتقام الجولة على امتداد نهر سان نازارو للموسم الثالث على التوالي، وهي المنطقة التي تحتضن تدريبات فريق أبوظبي منذ مواسم.
وتبدأ المنافسات بالاجتماع مع المتسابقين، في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت إيطاليا، لشرح أهم القوانين واللوائح الخاصة، وبعدها تنطلق مرحلة التجارب الحرة للزوارق في العاشرة صباحاً، وتصفيات أفضل زمن، في الساعة الثانية والنصف ظهراً.
وشهدت الجولات الماضية من البطولة تقلبات مختلفة في النتيجة، أسفرت عن احتلال راشد القمزي المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، ويأتي الليتواني إدجراس ريابكو في الصدارة، وله 36 نقطة، والسويدية ماتيلدا وايبرج وصيفاً بـ 32 نقطة.
وتحمل مياه سان نازارو ذكريات طيبة لراشد القمزي، حيث سبق أن حقق لقب الجولة في الموسم الماضي، واستطاع تصدر السباق منذ البداية إلى النهاية، فيما حقق ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا-1» لقب الجولة في موسم 2021 في بطولة العالم لزورق «الفورمولا-1» ذلك الموسم، كما حققت «زوارق أبوظبي» أيضاً المركزين الثاني والثالث في منافسات «الفورمولا-1» موسم 2022، وفي المجمل دائماً ما تبتسم سان نازارو لفريق أبوظبي في أي منافسة بوصول الفريق إلى المنصة.
وخضعت زوارق فريق أبوظبي لتدريبات مكثفة، فور وصول المتسابقين، وذلك لدخول السباق وأجواء الجولة في التجهيز الأفضل والمثالي.
من ناحيته، كشف ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن تفاؤله الكبير، بأن يحقق نجوم فريق أبوظبي مراكز متقدمة، في سباق أفضل زمن، وقدرتهم على الوصول إلى الأفضل في الجولة.
وقال: سباق السرعة في سان نازاروا فرصة كبيرة أمامنا، وذلك قياساً على نتائج الشباب في التدريبات قبل يومين، ووصولهم إلى سرعات كبيرة، بالإضافة إلى تركيزنا طوال الفترة الماضية على تجهيز الزوارق للمشاركة الحالية.
وأبدى الظاهري ثقته بأن يكون سباق الزمن لمصلحة نجوم فريق أبوظبي، وذلك قبل انطلاق السباق الحاسم للجولة والرئيسي يوم الأحد، وقال: بحيرة سان نازروا من السباقات التي حققنا من خلالها ألقاباً عديدة في سباق «الفورمولا-1» في السابق، عندما كان يقام هنا و«الفورمولا-2» أيضاً.

أبوظبي للزوارق السريعة
الفورمولا 1
إيطاليا
الفورمولا
أبوظبي
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