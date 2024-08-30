5 خيارات حصرية لحضور «جائزة الفورمولا-1» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولاـ1» في أبوظبي لعام 2024، مجموعة من الباقات الترفيهية الجديدة المخصصة ليومين للحدث المرتقب الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس مطلع ديسمبر، ويمكن للمشجعين الارتقاء بتجربتهم لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، عبر مجموعة تضم خمسة خيارات حصرية جديدة، تبدأ أسعار الباقات من 1140 درهماً لمدة يومين، وتتوفر في الفئات التالية: باقات التجول (الدخول العام)، ومدرج المارينا، وأجنحة ياس في المدرج الشمالي، وكلوب 58، ولونا لاونج، حيث تقدم جميعها خيارات متنوعة للمشجعين كي يعيشوا تجربة التشويق المتناهية في نهاية الأسبوع.

وإلى جانب دخول حلبة مرسى ياس 5 ديسمبر، للاستمتاع بمنطقة مشجعي «الفورمولا-1» ومناطق الواحات، ومشاهدة ومتابعة التجارب الحرة لنهائي موسم سباقات «الفورمولا -1» يوم 6 ديسمبر، تتضمن التذاكر كذلك دخول الدائرة الذهبية يومي الخميس والجمعة (مارون 5) للاستمتاع بأمسية من حفلات يا سلام ما بعد السباق، إلى جانب دخول تجربة أفتربارتي أبوظبي - وهي الحفل الرسمي لحفلات يا سلام في ياس جيت واي بارك. ويصل المهرجان العالمي الشهير للموسيقى الإلكترونية إلى المنطقة للمرة الأولى ليقدم عرضاً للثنائي Tale ،of Us بالإضافة إلى عدد من الضيوف والعروض الخاصة.

وبالإضافة إلى الباقات الجديدة، سيكون بوسع حاملي تذاكر سباق أبوظبي للجائزة الكبرى الاختيار من بين الترقيات التي أعلن عنها مؤخراً لتعزيز تجربتهم في العاصمة خلال نهاية الأسبوع. وابتداءً من 485 درهماً، يمكن للمشجعين الاستفادة من ترقية حفل يا سلام لما بعد السباق ليوم واحد، بالإضافة إلى الاستمتاع بعرض أفترلايف الجمعة، بينما تقدم الباقة المميزة للأنشطة الترفيهية تجربة فريدة، تتضمن الترقية إلى الدائرة الذهبية لجميع حفلات يا سلام لما بعد السباق، ومقاعد على شرفة كبار الشخصيات لحفلة أفترلايف مساء الجمعة، فضلاً منافذ مخصصة حصرية للمشروبات ومسار للدخول السريع، وغيرها من المزايا.

يقدم سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1» لعام 2024 لجمهوره مجموعة غير مسبوقة من التجارب والأنشطة، وتتيح تذكرة ثلاثة أيام للجمهور متابعة أفضل سائقي السباقات في العالم يخوضون منافسات السباق الختامي لموسم «الفورمولا-1» الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس، وحضور الحفلات الغنائية يا سلام التي تحييها في الاتحاد بارك نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء العالميين، والوجهات الثقافية المميزة في أبوظبي مثل قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وأي من الحدائق الترفيهية الفريدة في جزيرة ياس.

وبفضل الابتكارات المتواصلة، تحول أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي إلى فعالية حافلة بالتشويق لا ينبغي تفويتها، إذ تمنح الجماهير القادمين من مختلف أنحاء العالم تجربة شتاء لا تنسى في أبوظبي.