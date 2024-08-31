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الرياضة

سباليتي يُعيد تونالي إلى إيطاليا

سباليتي يُعيد تونالي إلى إيطاليا
31 أغسطس 2024 09:28

روما (أ ف ب) 

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شهدت قائمة منتخب إيطاليا الصادرة لمواجهة فرنسا وإسرائيل توالياً في السادس والتاسع من سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عودة لاعب نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي المتورط في الخريف الماضي بقضية مراهنات رياضية مدوية، لكنها خلت من اسم لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا.
واستدعى مدرب المنتخب الإيطالي لوتشانو سباليتي لاعب الوسط الهجومي تونالي «15 مباراة دولية» الغائب عن منتخب بلاده منذ سبتمبر 2023، علماً أنه أوقف لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2023، لتورطه في قضية مراهنات رياضية على منصات غير مشروعة، مما حرمه من المشاركة في كأس أوروبا 2024.
ويفتقد سباليتي لخدمات أفضل لاعبيه وهدافه كذلك باريلا «57 مباراة دولية و10 أهداف»، بعدما وافق على السماح له بإجراء عملية جراحية على صعيد الأنف والأذن والحنجرة في الأيام المقبلة بسبب مشكلات في الجيوب الأنفية»، وفقاً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ووجه مدرب نابولي السابق الدعوة إلى وجهين جديدين هما كايلب أوكولي مدافع ليستر سيتي الإنجليزي الذي كان موجوداً في تجمع للمنتخب الإيطالي في 2022، من دون أن يشارك في أي مباراة، إضافة إلى ماركو بريشانيني الوافد الجديد إلى أتالانتا من فروزينوني.
ولم يُستدع مهاجم ليفربول الإنجليزي الجديد فيديريكو كييزا «51 مباراة دولية وسبعة أهداف»، مما أفسح في المجال أمام مويز كين «15 مباراة دولية وأربعة أهداف» المنضم إلى فيورنتينا هذا الصيف والغائب عن منتخب بلاده منذ نوفمبر الماضي.
وتحلّ إيطاليا ضيفة على فرنسا على ملعب بارك دي برانس في 6 سبتمبر، ثم تواجه إسرائيل بعد ذلك بثلاثة أيام في العاصمة المجرية بودابست.
وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)، أليكس ميريت (نابولي).
للدفاع: أليساندرو باستوني (الإنتر)، راوول بيلانوفا (أتالانتا)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي)، أندريا كامبيازو (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، فيديريكو دي ماركو (الإنتر)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، كايلب أوكولي (ليستر سيتي الإنجليزي)، ديستيني أودوجي (توتنهام الإنجليزي).
للوسط: ماركو بريشانيني (أتالانتا)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، دافيدي فراتيزي (الإنتر)، لورنتسو بيليجريني (روما)، سامويلي ريتشي (تورينو)، ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي).
للهجوم: مويز كين (فيورنتينا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (أتالانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو).

 

إيطاليا
ساندرو تونالي
نيوكاسل
سباليتي
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