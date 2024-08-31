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الرياضة

الأهلي السعودي يحسم «صفقة كبرى»

الأهلي السعودي يحسم «صفقة كبرى»
31 أغسطس 2024 09:57

الرياض (د ب أ)

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توصل الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع برينتفورد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع مهاجمه الإنجليزي إيفان توني. وبحسب تقارير إعلامية فإن الأهلي أنهى التوقيع مع «توني» مقابل 40 مليون يورو، ليحسم الأهلي صفقته الكبرى هذا الصيف، بعدما كان قريباً من ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.
من جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع توني، فيما تتم مراجعة بنود العقد، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.
ويعد إيفان توني واحداً من أبرز المهاجمين الذين خطفوا الأنظار في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في السنوات الأخيرة، وكان محط اهتمام العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي.
يذكر أن القيمة السوقية لتوني تبلغ 50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».
وأعلن نادي الاتحاد السعودي، عن تعاقده مع اللاعب الفنزويلي براينت أورتيجا، لمدة 3 أعوام، مع إعارته لنادي جدة لموسم واحد.
وذكر النادي في بيان رسمي أن التعاقد مع أورتيجا، يأتي في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة والاستثمار في تطويرها، من أجل دعم الفريق الأول مستقبلاً أو الاستفادة منها استثمارياً.
وأضاف البيان أن اللاعب الشاب تمكن من حجز مكان أساسي في قائمة فريق كراكاس الفنزويلي، حيث لعب 75 مباراة في البطولات المحلية وكأس ليبرتادوريس وكوبا سود أميركانا، كما كان عنصراً أساسياً في منتخبات الفئات السنية الفنزويلية، كما تم استدعاؤه لقائمة منتخب بلاده الأول في تصفيات كأس العالم 2026.

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الأهلي السعودي
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