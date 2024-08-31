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الرياضة

جوف ترفض التوقف في «فلاشينج ميدوز»

جوف ترفض التوقف في «فلاشينج ميدوز»
31 أغسطس 2024 10:06


نيويورك (أ ف ب)

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واصلت الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب والمصنّفة ثالثة عالمياً تقدمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، وبلغت الدور ثمن النهائي، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3-6 و6-3 و6-3.
وجاءت المباراة بين اللاعبتين على ملعب آرثر آش بدنية بامتياز، حيث حققت سفيتولينا البداية الأفضل، وتمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن، لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، ثمّ حسمتها في الشوط التالي على إرسالها.
وكسرت جوف إرسال منافستها للمرة الأولى في المجموعة الثانية، في طريقها لتتقدم 4-2، ثمّ أنهتها 6-3 فارضة التعادل.
وجدّدت جوف تفوّقها في المجموعة الحاسمة، لتمضي بطريقها إلى الدور الرابع.
وقالت جوف «كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة، فهي مقاتلة».
وتفوّقت الصينية كينوين جينج المصنّفة سابعة والفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على الألمانية جول نيماير 6-2 و6-1.
وصرّحت اللاعبة الصينية «وأخيراً، هذه هي المباراة الأولى التي أفوز بها بمجموعتين».
وقلبت الإسبانية باولا بادوسا تأخرها لتفوز على الرومانية إيلينا-جابرييلا روزه 4-6 و6-1 و7-6.
وكانت بادوسا أقصت بطلة ويمبلدون التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من الدور الثاني.

 

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