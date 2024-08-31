سيميوني.. «المزاج السيئ»!



مدريد (رويترز)



لم يكن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في حالة مزاجية تسمح له بشرح أفكاره، قبل مباراة فريقه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام أتلتيك بلباو، في مؤتمر صحفي استمر أربع دقائق و31 ثانية فقط.

وأجاب سيميوني عن بعض الأسئلة فقط في مؤتمر صحفي مختصر ومتوتر، وكانت إجاباته قصيرة وغامضة، ولم يذكر الكثير عن البداية المخيبة لفريقه هذا الموسم.

وحقق أتلتيكو نجاحاً هائلاً في فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا، بعدما أنفق أكثر من 200 مليون يورو «221 مليون دولار»، من أجل تعزيز فريقه بتعاقدات كبيرة مثل خوليان ألفاريز وكونور جالاجر وروبن لو نورماند وألكسندر سورلوث، ولكن حتى الآن كان التواضع هو سمة أداء الفريق.

وبعد التعادل المخيب للآمال في مباراتهم الأولى مع فياريال، بدا الفوز الكبير 3-صفر على مفاجأة العام الماضي جيرونا واعداً، لكن الفريق تلقى صدمة جديدة، بتعادل سلبي على ملعبه أمام إسبانيول الصاعد حديثاً.

وقال سيميوني عندما سئل عن التوقعات العالية المحيطة بتشكيلة أتلتيكو الجديدة وعن أهدافه هذا الموسم «مباراة تلو الأخرى: «منذ وصولي إلى هنا قبل 12 عاماً، نحاول المنافسة في جميع المسابقات بأفضل ما نستطيع».

وتعرض سيميوني لانتقادات من الجماهير والنقاد أمام إسبانيول، بعد استبداله المهاجم ألفاريز، والجناح صامويل لينو بين الشوطين، واستبدال المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث في وقت لاحق بالمدافع رينيلدو ماندافا.

ويسافر أتلتيكو إلى بلباو لمواجهة الفريق الذي أخرجه من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بانتصار كبير 3-صفر، ليكمل طريقه نحو الفوز باللقب.

وفاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر سبع زيارات إلى ملعب سان ماميس.

وقال سيميوني قبل المباراة التي تقام السبت :«في كل مرة نلعب فيها في بلباو نعرف مدى صعوبة الأمر، إنه منافس قوي على أرضه وبين جمهوره الذي عاش أفضل سنواته وهو بطل الكأس،

نتوقع مباراة صعبة، وعلينا أن نأخذها إلى حيث نريدها أن تكون».

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الترتيب برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما يملك بلباو أربع نقاط.