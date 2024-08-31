ألونسو: ليفركوزن يخضع لـ «اختبار الأعصاب»!



ليفركوزن (رويترز)

قال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، إن فريقه ليس في أفضل حالاته، وسيحتاج إلى التحسن، من أجل الفوز في مباراته بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام لايبزج منافسه أيضاً في دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 3-2 على بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري، حقق ليفركوزن فوزاً صعباً 1-صفر على كارل زايس يينا المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، وقال ألونسو: «إن فريقه الذي حقق الثنائية لا يزال بعيداً عن أفضل حالاته».

وقال ألونسو للصحفيين قبل مباراة السبت على أرضه: «نعرف أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل، ولم نصل بعد إلى أعلى مستوياتنا، نحتاج إلى العمل على ذلك، ولهذا السبب نريد أن نواصل العمل، إنها عملية مستمرة لتحقيق هذا المستوى، ولكن هذا هو هدفنا ونحن نركز عليه، أنا واثق من أننا نستطيع القيام بذلك أيضاً، ويعرف اللاعبون تماماً ما يتعين عليهم فعله، لدينا تدفق جيد في لعبنا، وعلينا الحفاظ عليه، حتى نتمكن من العمل بالكرة ومن دونها».

وسيلعب ليفركوزن ولايبزج ضد ليفربول وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بشكله المحدث.