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الرياضة

أزمون «صفقة الصيف» يتفوق على نفسه مع شباب الأهلي

أزمون «صفقة الصيف» يتفوق على نفسه مع شباب الأهلي
31 أغسطس 2024 11:00


مراد المصري (أبوظبي)

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أثبت الإيراني سردار أزمون، أنه أحد أنجح الصفقات، خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تألق مرة أخرى، ليقتنص الهدف الثاني الذي قاد شباب الأهلي إلى الفوز على عجمان 2-1، في ختام «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك»، بعدما سجل أيضاً هدف الفوز الثاني أمام البطائح، في الجولة الأولى، ليمنح «الفرسان» العلامة الكاملة، في انطلاق المسابقة.
وتعتبر هذه المرة الثامنة التي ينجح فيها شباب الأهلي في حصد الفوز، خلال أول جولتين في «دوري المحترفين»، وبات الفريق يعتمد بصورة واضحة على أزمون في الهجوم هذا الموسم.
وتفوق أزمون على نفسه مع «الفرسان»، بعدما سجل 5 أهداف في 5 مباريات بمختلف البطولات، بواقع هدفين في الدوري، وهدفين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهدف في تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة، مقارنة بأنه أحرز 3 أهداف طوال الموسم الماضي، في 29 مباراة مع روما الإيطالي، ومن قبلها 5 أهداف في موسمين مع باير ليفركوزن الألماني، خاض خلالها 44 مباراة، ليعيد اللاعب «الموهوب» اكتشاف نفسه مرة أخرى في معقل شباب الأهلي.
وأكد شباب الأهلي سيطرته شبه مطلقة على «البركان»، بعدما انتزع الفوز للمرة 19، مقابل 5 تعادلات، وخسارة واحدة فقط، في 25 مباراة جمعتهما في «دوري المحترفين»، وسجل الهدف رقم 57 مقابل 15 هدفاً فقط لـ «البرتقالي».

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