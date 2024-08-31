«زوارق أبوظبي» تخوض «السباق الرئيس» في «الفورمولا-2»



سان نازارو (الاتحاد)



ينطلق يوم الأحد السباق الرئيس، للجولة الرابعة، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، في مدينة سان نازارو الإيطالية، بمشاركة 22 زورقاً، تتقدمها زوارق فريق أبوظبي، بقيادة راشد القمزي، على زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري، على زورق «أبوظبي 36»، في محاولات قوية للفريق، من أجل العودة مجدداً إلى صدارة الترتيب العام للبطولة، والدفاع عن لقب البطولة الأقوى في هذه الفئة على مستوى العالم.

ويحل راشد القمزي حالياً في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، ويأتي في المركز الأول، زورق الليتواني إدجراس ريابكو «36 نقطة»، وثانياً زورق السويدية ماتيلدا وايبيرج «32 نقطة».

وتصدر القمزي الترتيب العام، مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، ولكن بسبب انطلاقة غير موفقة، تراجع في الجولة الماضية إلى المركز الثالث.

وينطلق السباق في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت إيطاليا «الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات»، وتقام المنافسة على مسار يبلغ طوله 1600 متر، وهناك مسافات طويلة مختلفة بين البوابات، أبرزها 500 متر، بالإضافة إلى الانطلاقة الأولى التي تبلغ مسافتها من البر، وحتى بوابة الالتفاف الأولى 700 متر.

من ناحيته، كشف راشد القمزي، نجم فريق أبوظبي عن جاهزيته، لخوض السباق والتحدي، والعودة مجدداً إلى الصدارة.

وقال: سان نازاور من المسارات المفضلة لنا، من خلال المنافسة وسبق أن حققت لقب الجولة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التدريبات والتمارين المكثفة التي نخوضها في المكان، واستفدنا كثيراً أيضاً من حضورنا، قبل انطلاق المنافسة بيوم، وخوض تدريبات قوية، استعداداً للجولة.

وتحدث راشد القمزي عن المنافسة القوية أمام بقية المشاركين في السباق، مؤكداً أن الجميع يطمح إلى الفوز، وبالتالي يشكل ذلك صعوبة في المهمة، وقال: الكل يسعى لحصد النقاط، من خلال المراكز الأولى، وذلك يشكل أمامنا صعوبة كبيرة، بالتأكيد لن تكون المهمة سهلة، ونقدم أفضل ما لدينا من أجل انتزاع الفوز.