1100 لاعب في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» بموسكو

موسكو (الاتحاد)



انطلقت جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في موسكو، وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة شخصيات بارزة، من بينهم عدد من كبار مسؤولي الرياضة والأندية والأكاديميات، من مختلف دول العالم.

أقيمت المنافسات في صالة «دينامو» الرياضية، حيث شهدت مشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 جنسية حول العالم.

كما شهدت البطولة مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من الإمارات، يمثلون أكاديميات متعددة، منها نادي M.O.D UAE، والعين، والوحدة، وبني ياس.

اختتمت منافسات اليوم الأول، المخصصة لفئة الهواة، بتصدر أكاديمية «أستريلا» من روسيا المركز الأول، بينما جاءت أكاديمية «تشيكمايت» الأميركية وصيفاً، وأكاديمية «كريستان كستارو» من روسيا في المركز الثالث.

وأوضح رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن تنظيم بطولة بهذا الحجم يتطلب أعلى مستويات التخطيط والتنسيق مع الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن موسكو تملك حضوراً قوياً في الرياضات القتالية.

وأضاف: «عودة جولة أبوظبي جراند سلام إلى روسيا، بعد 3 سنوات، تعكس التزامنا بتوسيع نطاق البطولة، وتعزيز مستوى التنافسية، ونتطلع إلى أن تكون الجولة فرصة للاعبين لتعزيز تصنيفهم لدى الرابطة، بما يعزز فرصهم في التأهل والمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في نهاية الموسم».

أشار جابرييل فيجيرو، المدرب البرازيلي للوحدة، إلى أن المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام تتطلب إعداداً مكثفاً، بسبب قوة المنافسة والإقبال العالمي الكبير، وقال: «رغم التحديات، أثق في قدرة لاعبي الإمارات على حصد الميداليات، بفضل عزيمتهم وإصرارهم ومهاراتهم العالية».

من جانبه، أكد زايد الكعبي، مدرب العين، أهمية بطولة أبوظبي جراند سلام، وقال: «نركز بشكل كبير على البطولة كل عام، لأنها تحمل اسم أبوظبي، وتجمع نخبة اللاعبين في منافسات عالمية، ونبذل قصارى جهدنا في التحضير، لضمان تقديم أفضل أداء».

شهد اليوم الأول من منافسات الناشئين والهواة في موسكو حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث كانت العائلات جزءاً مهماً من هذا الحضور، مما أضفى أجواء حماسية وأسهم في تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن.

تُعد بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو واحدة من أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، حيث انطلق موسمها الأول في 2015-2016، بهدف نشر هذه الرياضة ودعمها على مستوى العالم، منذ ذلك الحين، أُقيمت 43 جولة، جابت فيها البطولة 12 مدينة حول العالم، منها طوكيو، لوس أنجلوس، ريو دي جانيرو، ولندن، مما أسس لحركة رياضية عالمية تهدف إلى تعزيز احترافية رياضة الجوجيتسو وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة لهذه الرياضة.

ومنذ انطلاقها، شارك في البطولة أكثر من 40 ألف لاعب ولاعبة، وقدمت جوائز مالية تجاوزت قيمتها 9 ملايين دولار. وتعد البطولة منصة رياضية عالمية تسهم في تطوير حياة المشاركين على مختلف الصعد، وتوفير فرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق التميز.

في موسمها العاشر 2024-2025، تجوب البطولة 10 مدن، حيث بدأت جولات هذا الموسم في إسطنبول في يونيو الماضي، تلتها ريو دي جانيرو في يوليو، وتتواصل حالياً في موسكو من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تستمر بجولات قادمة في دالاس، شيان، سيدني، طوكيو، روما، لندن، لتختتم في العاصمة أبوظبي في مايو 2025، كما تقدم البطولة جوائز للفائزين يصل إجماليها خلال الموسم إلى مليون ونصف المليون دولار.