العروبة «البداية المتكررة» ليست مبشرة!

فيصل النقبي (الفجيرة)



يبدو أن العروبة يواجه تحديات كبيرة في موسمه الثاني بدوري المحترفين، حيث بدأت نتائجه تُظهر تشابهاً ملحوظاً، مع ما حدث في موسمه الافتتاحي 2021-2022، والذي شهد خسارة أول مباراتين أمام النصر والوحدة، واهتزت شباكه 9 مرات.

وفي الموسم الحالي، تكررت البداية، إذ خسر الفريق أمام النصر والجزيرة، لتزداد المخاوف حول قدرة الفريق على تقديم أداء مغاير هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف في المباراتين، مما يعكس استمرار المشاكل الدفاعية التي كانت أحد أسباب تراجعه في الموسم الأول

تعكس النتائج المبكرة حاجة الفريق إلى إعادة تقييم سريع لأسلوب اللعب، وتحسين الأداء الدفاع الذي يبدو أنه يمثل نقطة ضعف كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العروبة إلى زيادة التركيز على استثمار الفرص، لتجنب التراجع المبكر في ترتيب الدوري، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على معنويات الفريق ومسيرته في بقية الموسم.

