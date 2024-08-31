خورفكان.. «أزمة الخامس»



فيصل النقبي (خورفكان)



يزايد القلق في خورفكان، بسبب التأخير في التعاقد مع «الأجنبي الخامس، خاصة في مركز رأس الحربة، والذي انعكس سلباً على نتائج الفريق، منذ بداية الموسم.

لم يتردد الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق، في الكشف عن أسباب ذلك، مشيراً إلى أن التأخير في التفاوض وضياع بعض الصفقات بسبب قدرة الأندية المنافسة على دفع مبالغ أكبر، وأثر بصورة مباشرة على قوة الفريق في الملعب.

وتعرض خورفكان منذ انطلاقة الموسم، لثلاث خسائر متتالية، منها مباراة في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة، ومباراتا العين والوحدة، في «أدنوك للمحترفين»، ما أدى إلى ارتفاع الانتقادات الجماهيرية تجاه الفريق، خاصة في ظل عدم حسم صفقة المهاجم إلى الآن.

أشار إلى أن الفشل في جذب اللاعبين الأجانب، أثر على خطط الفريق، وأن بعض الصفقات فشلت بسبب تدخل أندية أخرى قدمت عروضاً أعلى.