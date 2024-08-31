«معتز ياس» يكسب «تحدي البريدرز» للخيول العربية في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



تألقت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تحدي سباقات مربي «البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، الذي أقيم في مضمار لاتست باشن آركشون الفرنسي.

وحقق المهر «معتز»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، الآمال المعقودة عليه حين تمكن من الفوز بسباق «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار في سن 3 سنوات فقط، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو.

وكان «معتز» مع رفيق إسطبله المهر «مقبول»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين، مدعاة فخر لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل، بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني أمام نخبة من الخيول الشهيرة والقوية التي نافست بضراوة.

ونجح «معتز» ابن «منجز» والفرس «رخا» في فرض نفسه بقوة والتفوق بفارق 1.5 طول، عن «مقبول»، ومسجلاً زمناً قدره 2:13:94 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «المبهر» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوكاس دوليزيه.

وبعد فاصل من الإثارة والتشويق حلت المهرة «ولاء» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين، في المركز الثاني بفارق طول عن المهرة «انتصار دو مونلو» لمبارك علي النعيمي، في سباق «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن 3 سنوات فقط، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو.