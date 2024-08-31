أرسنال يضمّ سترلينج من تشيلسي



لندن (أ ف ب)



عزّز نادي أرسنال الطامح لإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2004، صفوفه برحيم سترلينج، قادماً من الجار اللندني تشيلسي على سبيل الإعارة.

وخسر سترلينج الذي تعاقد معه تشيلسي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي قبل عامين، مكانه في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا وكان مطالباً بإيجاد فريق جديد.

ويمنح ابن الـ 29 عاماً خياراً هجومياً إضافياً للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي سبق أن عمل معه في مانشستر سيتي، عندما كان الأخير مساعداً للإسباني بيب جوارديولا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سترلينج قوله بعد إتمام انتقاله على سبيل الإعارة: «عند النظر إلى كل شيء، أشعر وكأن هذا يناسبني بشكل مثالي، وأنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في إتمام الأمر».

في المقابل، لقيت محاولات تشيلسي لضمّ مهاجم نابولي الإيطالي النيجيري فيكتور أوسيمين الفشل.

وتعاقد أرسنال أيضاً مع حارس المرمى البرازيلي نيتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من بورنموث.

وسيكون ابن الـ 35 عاماً بديلاً للحارس الأساسي الإسباني دافيد رايا، بعد سماح أرسنال لحارسه الثاني الدولي الإنجليزي آرون رامسدايل بالالتحاق بساوثهامبتون.

كما ضم أرسنال أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس أوروبا الأخيرة، ميكيل ميرينو، من ريال سوسيداد هذا الأسبوع.