أنتونيلي بديل هاميلتون في «مرسيدس»



مونزا (د ب أ)



أعلن فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، أن السائق الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، سيكون خليفة البريطاني لويس هاميلتون، في الفريق، وذلك بعد 24 ساعة من انتهاء مشاركته الأولى في «الفورمولا-1» بالاصطدام بالحواجز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن أنتونيلي، الذي أتم عامه الـ18 الأحد الماضي، شارك في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا بدلاً من البريطاني جورج راسل.

ولكن ظهوره الأول دام لأقل من ست لفات، و10 دقائق فقط، بعدما فقد السيطرة على السيارة، حينما كان يقود بسرعة 16 ميلاً في الساعة، حيث انزلق ليسير على الحصى قبل أن يصطدم بحاجز الإطارات.

ولكن توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، قال إن الحادث لم يكن له أي تأثير على فرص أنتونيلي في «الفورمولا-1»، وجرى تأكيد تصعيد السائق الشاب لفريق مرسيدس قبل انطلاق التجربة الحرة الثالثة.

وقال أنتونيلي: «لدي شعور مذهل، بعدما تم الإعلان أنني سأكون سائقاً بفريق مرسيدس بجوار جورج في عام 2025، كنت أحلم للوصول لـ «الفورمولا-1»، منذ أن كنت صغيراً».

وأضاف: «أود أن أشكر الفريق على الدعم الذي منحوه لي في مسيرتي حتى الآن، والثقة التي أظهروها بي، ما زلت أتعلم الكثير، ولكني أشعر أنني جاهز لانتهاز الفرصة، سأركز على التحسن وتحقيق أفضل النتائج الممكنة للفريق، وأنا متحمس للغاية لأنني سأصبح زميلاً لجورج، لقد تدرج من برنامج الشباب، مثلما حدث معي، وهو شخص أحترمه كثيراً، إنه سريع للغاية، وفاز بعدة سباقات من سباقات الجائزة الكبرى، كما أنه ساعدني بالفعل لكي أكون سائقاً أفضل، أتطلع للتعلم منه والعمل معاً».

وجاء انتقال هاميلتون المفاجئ لفيراري في العام المقبل، ليترك مقعداً في فريق مرسيدس، وبعد الفشل في ضم الهولندي ماكس فيرستابن من ريد بول، تم وضع اسم أنتونيلي.

ولكن، في هذه المرحلة، ذكر مرسيدس أن ثنائية راسل وأنتونيلي ستكون في العام المقبل فقط، تاركين الباب مفتوحاً أمام إمكانية التعاقد مع فيرستابن في العام التالي.

وقال فولف: «تشكيلنا في موسم 2025 يعد مزيجاً من الخبرة والموهبة والشباب والسرعة، متحمسون بشأن ما يمكن لراسل وكيمي أن يقدماه للفريق أفرادً وشركاءً، تشكيلتنا الجديدة مثالية لفتح الفصل التالي في قصتنا، وهي أيضاً دليل على قوة برنامجنا الشبابي وإيماننا بالمواهب المحلية».

وأضاف: «أثبت جورج أنه أفضل السائقين في العالم، هو ليس سريعاً ومتسقاً وعازماً فحسب، بل أصبح أيضاً قائداً قوياً داخل الفريق».

وأردف: «كيمي أظهر باستمرار الموهبة والسرعة المطلوبة للتنافس في أعلى مستويات رياضتنا، نعرف أنها ستكون خطوة كبيرة أخرى، ولكنه أذهلنا في تجاربه بفورمولا-1 هذا العام، وسندعمه في كل خطوة خلال عملية التعلم».