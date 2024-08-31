دورتموند يعير هالر إلى ليجانيس

برلين (د ب أ)



أعلن بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه قام بإعارة مهاجمه الإيفواري الدولي سيباستيان هالر لفريق ليجانيس الإسباني، قبل دقائق قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال دورتموند إن الإعارة ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، ويأمل فريق دورتموند أن يكتسب هالر البالغ 30 عاماً، المزيد من الخبرة مع فريق ليجانيس.

وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند: «الآن من المهم لسيباستيان أن يلعب بشكل منتظم، وأن يشعر بالبهجة في الاحتفال بتسجيل الأهداف قدر الإمكان، هو حقاً يريد أن يستغل فرصة اللعب في الدوري الإسباني ونتمنى له النجاح».

وكان هالر انضم لدورتموند قادماً من أياكس في 2022، وخاض 33 مباراة بالدوري الألماني، وسجل تسعة أهداف، كما خاض ست مباريات في دوري أبطال أوروبا مع دورتموند.