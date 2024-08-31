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الرياضة

إعارة أمرابط إلى فنربخشة

إعارة أمرابط إلى فنربخشة
31 أغسطس 2024 14:09

 
إسطنبول (أ ف ب)

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انضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي، مع خيار الشراء الدائم، حسب ما أعلن الناديان.
وقال النادي التركي إنّه أدرج بنداً يسمح له بشراء اللاعب البالغ 28 عاماً وأحد نجوم المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022.
في المقابل، أشار فيورنتينا عبر موقعه الرسمي إلى أنّ الاتفاق ينصّ على حتمية الشراء.
لعب أمرابط الموسم الماضي معاراً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث خاض معه 30 مباراة.
ووقع فنربخشة، الذي يشرف عليه مدرب يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، في المجموعة ذاتها مع «الشياطين الحمر» في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
شارك أمرابط مع فيورنتينا في مباراتين هذا الموسم ضمن تصفيات مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث اضطر النادي الإيطالي لإكمال الشوطين الإضافيين بثمانية لاعبين فقط، لكنه تمكن من التأهل بركلات الترجيح.

المغرب
تركيا
فنربخشة
فيورنتينا
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