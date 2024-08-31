«القوس والسهم» يوقع اتفاقية تعاون مع كوريا



سيؤول (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم، توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الكوري الجنوبي؛ بهدف تبادل الخبرات في البرامج التطويرية المختلفة.

وقع الاتفاقية الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، وتوماس هان، نائب رئيس الاتحاد الكوري.

وأكد الكعبي، أن الاتفاقية تتماشى مع الجهود التطويرية للاتحاد، في تبني البرامج الداعمة لبناء قاعدة قوية من العناصر الواعدة، لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن الكثير من الجوانب المفيدة، نظراً للتجربة الكبيرة للاتحاد الكوري في مجال التأهيل والتطوير، وهو ما تعكسه نتائجهم في «أولمبياد باريس 2024»، بوصفه أقوى المنتخبات عالمياً.