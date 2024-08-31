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الرياضة

«القوس والسهم» يوقع اتفاقية تعاون مع كوريا

«القوس والسهم» يوقع اتفاقية تعاون مع كوريا
31 أغسطس 2024 14:11

 
سيؤول (وام)

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أعلن اتحاد القوس والسهم، توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الكوري الجنوبي؛ بهدف تبادل الخبرات في البرامج التطويرية المختلفة.
وقع الاتفاقية الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، وتوماس هان، نائب رئيس الاتحاد الكوري.
وأكد الكعبي، أن الاتفاقية تتماشى مع الجهود التطويرية للاتحاد، في تبني البرامج الداعمة لبناء قاعدة قوية من العناصر الواعدة، لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن الكثير من الجوانب المفيدة، نظراً للتجربة الكبيرة للاتحاد الكوري في مجال التأهيل والتطوير، وهو ما تعكسه نتائجهم في «أولمبياد باريس 2024»، بوصفه أقوى المنتخبات عالمياً.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
كوريا الجنوبية
أولمبياد باريس 2024
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