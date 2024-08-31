فان دايك مستمتع بـ «حلقة الوصل»!



لندن (د ب أ)



يستمتع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالأجواء تحت قيادة مواطنه المدير الفني أرني سلوت، ويستمتع بدوره «حلقة وصل» بين المدير الفني، وبقية أعضاء الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن اللاعب الهولندي الدولي لعب دوراً رئيساً في «صيف مضطرب» في «أنفيلد»، بعد رحيل المدرب يورجن كلوب، وكل أعضاء جهازه الفني.

ولكن سلوت طرح مع وصوله أفكاراً جديدة، وبدأ الموسم بشكل جيد بتحقيق انتصارين.

ولم تكن التوقعات بأن ليفربول سيعاني هذا الموسم من دون كلوب، صحيحة، ولكن بعد أول انتصارين أمام إبسويتش، الصاعد حديثاً، وبرينتفورد يأتي الاختبار الحقيقي للفريق الأحد، عندما يواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد.

ولكن هناك تفاؤلاً في معسكر ليفربول، وبذل فان دايك أقصى ما عنده للمساعدة، في جعل التغيير سلساً قدر الإمكان.

وقال فان دايك لوكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» في جلسة «ماكدونالدز فن فوتبول»، والتي قدمت لأكثر من 500 ألف طفل كرة قدم مجانية في العامين الماضيين في بوليندتون بمقاطعة تشيشاير: «استمتعت بها بالفعل حتى الآن، ومن الواضح أنه مع التغييرات الكبيرة التي حدثت هذا الصيف كان من المثير للاهتمام معرفة كيف ستسير الأمور، ولكن الشعور حتى الآن كان جيداً للغاية، ويمكنني بكل تأكيد التحدث نيابة عن الفريق بأكمله».

وأضاف: «أبلغت المدير الفني في أول حديث بيننا، أن أي شيء يحتاجه، أو أي شيء يفكر به، سأكون موجوداً لأجله».

وقال: «كلنا نريد تحقيق أقصى ما يمكن للنادي المنافسة عليه، ويجب أن يكون كلنا نفكر بالطريقة نفسها، وهذا ما أبلغته به». وأضاف: «هو يعرف أنني أسانده، هذا ما يجب على القائد فعله، على أي حال، أكدت له أنني موجود من أجله».