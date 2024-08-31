«باناسيا تيرسك» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

أبوظبي (الاتحاد)



ظفرت المهرة «باناسيا تيرسك»، بلقب المحطة الثامنة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 31، والتي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية.

وأقيم سباق الكأس الغالية ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الرابع والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 30 ألف متفرج، وتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي، وشهد أجواءً متميزة عكست تراث وثقافة وفنون تتارستان، واحتفالاتها الوطنية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي، في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

ونجحت المهرة «باناسيا تيرسك» المنحدرة من نسل (هياف الخالدية - بريخوت دبي تيرسك)، لمربط تيرسك، وتحت إشراف المدرب فاسيلينكو، وقيادة الفارس شيهوتدينوف، من الظفر بلقب الكأس الغالية في كازان التي شهدت مشاركة 15 خيلاً في السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول، من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة متميزة من نخبة وأفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.



وتمكنت المهرة «باناسيا تيرسك» من صدارة مجموعة الخيول طوال السباق، ونجحت في حسم صراع منعطف النهاية لمصلحتها عن جدارة واستحقاق، بعد العرض القوي الذي قادها إلى الفوز بلقب السباق بزمن 02:07.63 دقيقة، فيما حل بالمرتبة الثانية «توفيق» (جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف، وإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، وجاء ثالثاً «ليجونيور» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست - ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك.

شهد السباق، وتوج الفائزين محمد المنصوري، ممثل سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا، وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

في المقابل، يحتضن مضمار أيفزهايم العشبي، في مدينة بادن الألمانية، الأحد، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، حيث تتميز قائمة المشاركين بتنوع المجموعة بين الجياد التي برهنت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تجمع القمة الألمانية نخبة من الخيول العربية وأبطال السباقات في أوروبا، خلال الفترة الماضية مثل «جعفر، الزرقا دي إيه، فريدي بي، لايتينج ثندر».

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بنجاحات محطة كازان، والأصداء الواسعة التي سجلتها المحطة الثامنة، ونهنئ الأبطال الفائزين، مؤكداً أن السباق شهد حضوراً جماهيرياً متميزاً، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقاتنا لعام 2024، حيث حققت محطة كازان صورة تنظيمية رائعة، وأسهمت بمضاعفة النجاحات الباهرة».

وأضاف: «الكأس الغالية تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم، ونعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية التاسعة دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».

وأضاف: «إن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسة في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على تأكيد الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين، ورفعة الخيل العربي بدول العالم كافة.