مارتينو: سلامة ميسي أهم من البطولات



أنور إبراهيم (القاهرة)



إذا كان النجم الأرجنتيني«الأسطورة»، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، عاد إلى تدريبات الفريق، إلا أن مواطنه تاتا مارتينو المدير الفني للفريق، لم يضمه إلى القائمة التي تواجه شيكاغو فاير في بطولة «Supporters shield» مفضلاً إراحته لفترة أطول حتى لا تحدث انتكاسة للإصابة.

ولم يلعب ميسي أي مباراة، منذ خروجه مصاباً خلال نهائي كأس كوبا أميركا أمام كولومبيا 14 يوليو الماضي، والتي فاز بها «التانجو»، وهو غياب قد يمتد لفترة أخرى.

وفيما يتعلق بعودة ميسي إلى «المستطيل الأخضر»، قال مارتينو: نحن نتناقش معاً كثيراً، وعودته تتوقف على مدى شعوره بالتحسن، وبأنه أصبح سليماً تماماً بعد هذه الإصابة التي استغرقت حتى الآن نحو 6 أسابيع، وعلينا أن نبقى هادئين وواثقين من أنه يعود في التوقيت المناسب.

وأكد المدير الفني لإنتر ميامي أن الوضع يتحسن يوماً بعد الآخر، إلا أن الأطباء المعالجين والمعدين البدنيين لم يسمحوا له بالعودة إلى الملاعب، حتى وإن كان انضم أحياناً إلى جزء من الحصص التدريبية مع المجموعة، مشيراً إلى أن هناك متابعة جيدة لتطور حالة «البرغوث».

وكان ميسي فاجأ الجميع بالسقوط على أرض الملعب، من دون احتكاك من أحد في الدقيقة 65 من مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا في نهائي كوبا أميركا، التي فاز بها «التانجو» 1-صفر سجله لاوتارو مارتينيز في الشوط الإضافي الرابع.

وتم تشخيص إصابة ميسي على أنها التواء شديد في مفصل كاحل القدم، ما يؤثر على الأربطة الداخلية.

الغريب أن ميسي لم يكن يريد مغادرة الملعب، لأنه يرغب في البقاء مع زملائه لدعمهم.