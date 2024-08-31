أرسنال.. «بداية النزيف»!



لندن (أ ف ب)



أهدر أرسنال أول نقطتين هذا الموسم، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب الإمارات.

وبعد أن افتتح الدولي الألماني كاي هافيرتز التسجيل للنادي اللندني «38»، عادل البرازيلي جواو بيدرو «58» النتيجة لبرايتون الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

وجاءت اللحظة المفصلية في اللقاء، بعد طرد ديكلان رايس، في مستهل الشوط الثاني «48»، بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليُكمل «المدفعجية» الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين.

وتساوى الفريقان برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل، مع أفضلية الأهداف لمصلحة برايتون.