أنشيلوتي: القلق ليس شعوراً سيئاً!



مدريد (د ب أ)



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يعول كثيراً على جماهيره خلال المواجهة أمام ريال بيتيس الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «الجماهير ستساعدنا، نريد أن نظهر أفضل نسخة لدينا بعد مباراة معقدة إلى حد ما ضد لاس بالماس، أجد الفريق متحمساً لتقديم مباراة جيدة، واللعب بشكل جيد مرة أخرى واستعادة صلابته».

وأضاف «وقت التحضير للمباريات كافٍ، لأننا اعتدنا على اللعب بهذا الإيقاع، وحل المشاكل كما كنا نفعل من قبل، لقد تحدثنا عن الأمر واكتشفنا المشكلة، ونريد تقديم استجابة جيدة غداً».

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله «الشعور بالقلق ليس شعوراً سيئاً، لأنه يعني أنك تهتم بالمشكلة التي تواجهك، واجهنا مشكلة في المباراة الأخيرة، حيث لم نتمكن من اللعب كتلة واحدة، وعلينا تحسين اللعب الجماعي، نحن جميعاً متفقون على ذلك، لقد تحدثت إلى اللاعبين ونتفق في هذه الرؤية، عندما تكون المشكلة واضحة، يكون حلها سهلاً للغاية».

وأشار «الأمر ليس معقداً للغاية، علينا أن ندافع بشكل أفضل، وكما قلت إنه التزام جماعي، لدينا الآن سلوكيات فردية بشكل أكبر، وعلينا العمل معاً لاستعادة الكرة، استقبلنا هدفين في خمس مباريات، ولكن الشعور هو أنه من الصعب علينا استعادة الكرة والمنافسون يتحركون كثيراً بين الخطوط وسنجد الحل لذلك». وتابع «مجرد تفاصيل ما يؤثر علينا بشكل أكبر المباريات التي لم نتمكن فيها من تقديم أفضل ما لدينا، لأن الموسم طويل جداً، نحن حزينون لأننا لم نلعب بشكل جيد، وليس لأننا متأخرون بواقع أربع نقاط».

وأكد المدرب الإيطالي «لقد بدأنا للتو في أخذ جميع الصعوبات في الاعتبار، لقد عملنا معاً لمدة قصيرة جداً، وسنحل المشكلة شيئاً فشيئاً، وسنصبح أكثر قدرة على المنافسة وهذا أمر لا شك فيه». وبشأن اختياراته للاعبين الذين ينفذون ركلات الجزاء، أوضح «عليهم أن يأخذوا القرار بأنفسهم».

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن القناص الفرنسي كيليان مبابي، وقال «إذا فكرت في العمل الدفاعي، فإن مبابي هو آخر من يجب أن نفكر فيه، إنه يلعب بشكل جيد للغاية، وهو خطير، لم يسجل العديد من الأهداف، لكنه يتحرك بشكل جيد للغاية، لا توجد مشكلة في تكيفه مع الفريق، ينصب التركيز الآن على العمل الدفاعي ويجب أن يكون جماعياً، ولكن من الواضح أن العمل الدفاعي بالنسبة للمهاجم يجب أن يكون ثانوياً، لأن هذه ليست وظيفته الرئيسية».

وتحدث أنشيلوتي عن الانتقادات التي طالت فريقه، وأوضح «إنه أمر طبيعي تماماً، هذا لا يقلقنا على الإطلاق، سنواجه انتقادات حتى مايو في بعض الأحيان، وهذا أمر طبيعي تماماً مهما حصل».

وبالنسبة للشراكة بين فينيسيوس جونيور ومبابي، قال «بالنسبة لي فإنهما يتعاونان بشكل جيد، مشكلة التسجيل ليست أمراً هيناً، لأنها قضية رئيسية بالنسبة للمهاجم، بإمكانهما دائماً اللعب بشكل أفضل وأسرع والتمتع بحركة أكثر نشاطاً، لكن الهجوم ليس المشكلة في هذه المباريات لأننا سجلنا فيها جميعاً، وسنتحسن بالتأكيد».

وختم حديثه بالقول «بمرور الوقت، سيتعاون مبابي وفينيسيوس بشكل أفضل، وكذلك سيجد مبابي التناغم مع لاعبي خط الوسط، هجومياً لن نواجه أي مشكلة، ولم نواجه أي مشكلة من قبل، ولاسيما في الموسم الجاري، ونضم بين صفوفنا أفضل اللاعبين في العالم».