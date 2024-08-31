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الرياضة

أبطال الرماية وألعاب القوى يخوضون جولة جديدة في «بارالمبية باريس»

أبطال الرماية وألعاب القوى يخوضون جولة جديدة في «بارالمبية باريس»
31 أغسطس 2024 18:45

 
باريس (الاتحاد)

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تخوض بعثة الإمارات، في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، الأحد، جولة جديدة من المنافسات في الرماية وألعاب القوى.
في الرماية، التي تقام بمركز شاتورو، يخوض سيف النعيمي وعبيد الدهماني، تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي «راقد» للرجال، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية، كما تخوض عائشة المهيري وعائشة الشامسي تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية «راقد» للسيدات، وتجرى النهائيات في الفترة المسائية.
وفي ألعاب القوى، باستاد دي فرانس بالعاصمة باريس، يخوض محمد عثمان أولى سباقاته على الكراسي المتحركة، في تصفيات مسابقة 100 متر، على أن تقام النهائيات غداً.
وعلى مستوى نتائج البعثة، في الدراجات، أحتل أحمد البدواوي «المركز 22» في تصفيات سباق 1000 متر ضد الساعة لفئة «C5»، بعدما قطع المسافة في 1:13:100 ساعة.
وفي الرماية، نالت عائشة الشامسي «المركز 14» في تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف «مختلط» لفئة «SH2»، بنتيجة 630.1 نقطة، فيما جاءت عائشة المهيري في «المركز 22» بإجمالي 626.7 نقطة، في المسابقة نفسها.
وفي ألعاب القوى، جاءت نوره الكتبي في المركز الثامن من نهائيات رمي الصولجان لفئة «F32»، وقطعت 20.69 متر، فيما جاءت ذكرة الكعبي في المركز التاسع بمسافة 20.29 متر.
وفي الرماية، أحتل عبد الله سلطان العرياني، المركز التاسع في تصفيات 10 أمتار بندقية هوائي وقوف، محرزاً 618.3 نقطة، في حين تأهل الثمانية الأوائل إلى النهائيات، وأحتل عبيد الدهماني «المركز 13» في المسابقة نفسها محققاً 613.9 نقطة، من إجمالي 18 رامياً مشاركاً.
ويشارك الحكم الدولي يعقوب علي عباس، في إدارة منافسات الرماية بالدورة، بعد نيله ثقة اللجنة البارالمبية الدولية، نظراً لخبرته الطويلة، حيث أدار العديد من بطولات العالم والدورات البارالمبية القارية والعالمية.
وأكد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن الإمارات تعتبر رائدة ومحرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية، ورياضات أصحاب الهمم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على مستوى العالم.
وقال: الإمارات واحداً من اللاعبين الرئيسيين في العالم، عندما يتعلق الأمر بالرياضات البارالمبية، ليس فقط على صعيد استضافة العديد من المسابقات والبطولات رفيعة المستوى العالمية، وأيضاً لدورها عندما يتعلق الأمر بتطوير الألعاب البارالمبية، ليس فقط داخل الإمارات والشرق الأوسط، ولكن في مناطق أخرى.
وأضاف: أعرف جيداً قدر الدعم والرعاية الكبيرين في الإمارات للرياضات البارالمبية، سواء من اللجنة البارالمبية والحكومة الداعمة دائماً للحركة البارالمبية الدولية».

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