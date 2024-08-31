ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت



برلين (د ب أ)



يستهل ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا «15 مرة»، مشوار الدفاع عن لقب البطولة بمواجهة ستقام على ملعبه في الجولة الأولى أمام شتوتجارت الألماني، يوم 17 سبتمبر المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك بعد يومين من قرعة مرحلة الدوري مع إطلاق النظام الجديد للمسابقة بمشاركة 36 فريقاً بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، أربع منها على ملعبه وأربع خارج ملعبه.

وفي نفس اليوم، 17 سبتمبر، يلتقي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي في ملعب «سان سيرو» وفي اليوم التالي سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق إنتر ميلان الإيطالي في إعادة لنهائي نسخة عام 2023، فيما يشهد يوم 19 من الشهر ذاته مواجهة إيطالية إنجليزية ثالثة بين أتالانتا، حامل لقب الدوري الأوروبي، وأرسنال.

وفي الجولة الثانية يستضيف أرسنال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلعب باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني مع ميلان الإيطالي، وفي الجولة التالية يلعب ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في إعادة لنهائي الموسم الماضي، فيما يواجه برشلونة الإسباني منافسه بايرن ميونيخ الألماني، حيث سبق للمدرب الحالي للفريق الكاتالوني هانزي فليك، التتويج بلقب البطولة مع البايرن في عام 2020 .

وتشهد منافسات الجولة الرابعة مواجهة بين ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، مع ميلان الإيطالي الفائز باللقب سبع مرات، وهي مواجهة بين أنجح فريقين في تاريخ البطولة، فيما سيعود الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، إلى ليفربول حيث لعب هناك في الماضي وتُوج بلقب دوري الأبطال عام 2005. وفي باقي المواجهات يلتقي باريس سان جيرمان مع مضيفه بايرن ميونيخ، فيما يلعب ريال مدريد مع ليفربول في الجولة الخامسة، فيما يواجه باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي في الجولة السابعة.

وتنتهي مرحلة الدوري بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة «18 مباراة» 29 يناير، حيث يلعب ريال مدريد مع استاد بريست الفرنسي، فيما يواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان.

ويصعد أول ثماني فرق في الترتيب إلى دور الستة عشر مباشرة، فيما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى 24 مباريات فاصلة ذهاباً وإياباً، فيما تقام المباراة النهائية 31 مايو 2025 في ميونيخ.