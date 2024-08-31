«أكاديمية M O D» تتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

دبي (الاتحاد)



تتواصل أجواء المنافسات الحماسية لليوم الثاني، ضمن بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في نادي شباب الأهلي.

وتختتم البطولة فعاليتها الأحد بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة كبيرة من أبرز نجوم اللعبة في المنطقة والعالم.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، الذي شهد نزالات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، تبوأت أكاديمية MOD الصدارة، ومن بعدها أكاديمية كوماندو جروب، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تتمتع البطولات الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بمكانة مرموقة ضمن أقوى البطولات العالمية التي تستقطب نخبة اللاعبين من المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل الخبرات الكبيرة والتميز اللافت للرابطة في تنظيم العديد من البطولات في مختلف أنحاء العالم، ونرى اليوم معدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، بما يعكس حرصهم على الارتقاء في تصنيفهم لدى الرابطة، وكسب نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ناهيك عن أهمية هذه البطولات على صعيد تطوير المواهب المحلية، من خلال منح لاعبينا فرصة مواجهة أقوى اللاعبين على مستوى العالم».



وأشاد الظاهري بقوة المنافسات والعزيمة التي أظهرها اللاعبون على البساط والعروض المهارية التي قدموها وأمتعوا بها الجمهور، منوها بالمستوى التنظيمي المشرّف للبطولة والاحترافية العالية للكوادر والفرق التطوعية، خاصة مع استضافة عدد كبير من اللاعبين من جميع الفئات، ما يتطلب بنية تحتية متطورة وتطبيق أرفع معايير الجودة والاستعانة بأفضل اللجان التحكيمية، الأمر الذي يبرز في جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، مستنداً إلى الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة.

وتعد بطولة الجوجيتسو الثانية التي يستضيفها شباب الأهلي لهذا الموسم، بعد بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في يونيو الماضي، حيث أعرب ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في شباب الأهلي، عن فخر النادي باستضافة البطولة، ولا سيما بعد الاستضافة الناجحة لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو خلال موسم هذا العام.

وقال: «تأتي استضافة هذه البطولات المهمة والدولية في النادي ثمرة التعاون الكبير بيننا وبين الاتحاد، حيث نستفيد من موقع دبي المثالي بين إمارات الدولة، ونفخر باحتضان البطولة، ونعمل معهم عن كثب لإنجاحها والارتقاء بها لتضاهي البطولات العالمية».

وأضاف: «نركز في شباب الأهلي على الاهتمام برياضة الجوجيتسو وتطويرها، ودعم لاعبينا لإتقان مختلف مهارات وأساليب اللعبة، للمساهمة بدورنا في رفد المنتخب بالمواهب الشابة، ونأمل أن يحققوا أداءً جيداً في البطولة، ويرتقوا منصات التتويج، حيث أمضوا وقتاً طويلاً في الاستعداد والتدريب».

وقال تياجو بارجاس، مدرب أكاديمية MOD: «تسرنا المشاركة في البطولة المهمة، ولا سيما في ظل هذا التنظيم المتميز والأجواء الحماسية، وتقدم البطولة فرصة المنافسة لمختلف الفئات، ما يسمح لجميع اللاعبين في النادي باختبار قدراتهم والمحافظة على لياقتهم وتعزيز فرصتهم بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأضاف: «نجح أشبالنا في منافسات اليوم الأول من البطولة في الحصول على المركز الثالث، رغم قوة المنافسات، كما تمكن أبطالنا الناشئون في اليوم الثاني من الحصول على حصيلة وفيرة من الميداليات، وحرصنا على المشاركة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المنصة الفريدة».