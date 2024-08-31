الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: اللعب لسان جيرمان بموافقتي!

إنريكي: اللعب لسان جيرمان بموافقتي!
31 أغسطس 2024 19:51

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
مرسيليا ونانت.. «الصدارة المشتركة»


أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رضاه التام عن دوره في صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك أثناء استعداداته لمواجهة ليل بالدوري الفرنسي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن كيليان مبابي كان الراحل الأبرز عن صفوف الفريق، حيث انضم النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، فيما انتقل لاعب الوسط مانويل أوجارتي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورافقه الإسباني كارلوس سولير إلى ويسهام، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.
لكن البرتغالي جواو نيفيز واللاعب الفرنسي الشاب ديزري دوي والمدافع الإكوادوري الشاب ويليان باتشو والحارس الروسي ماتفي سافونوف، كلفوا النادي الفرنسي حوالي 143 مليون جنيه إسترليني «188 مليون دولار»، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
ويقف رئيس النادي ناصر الخليفي، إلى جانب المدير الرياضي لوكاس أوكامبوس، خلف التعاقدات الجديدة للفريق، لكن إنريكي أكد أن كل لاعب جديد انضم للفريق حصل على موافقته.
وقال إنريكي: «حظينا بسوق انتقالات رائعة، لقد أضفنا لاعباً إلى كل خط، كنا نعرف أنها ستكون فترة مختلفة، مثلما هو الحال لجميع الفرق».
وأضاف: «لدينا بالفعل فريق جيد، ولقد دعمنا صفوفنا العام الماضي، والآن نسعى للمضي قدماً في مشروعنا، لا يمكن للاعب لا يعجبني أن يوقع للنادي».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليل
لويس إنريكي
كليان مبابي
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
الرياضة
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
اليوم 11:29
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©