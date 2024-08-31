«زوارق أبوظبي» أول المنطلقين في الجولة الرابعة لـ «الفورمولا-2»



سان نازارو (الاتحاد)



حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني، ضمن سباق أفضل زمن، في الجولة الرابعة، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في مدينة سان نازارو في إيطاليا، وحصد راشد القمزي لقب السرعة بزمن 43:924 ثانية في المنافسة، في حين حل منصور المنصوري ثانياً بزمن 44:036 ثانية، في حين حلت في المركز الثالث المتسابقة ماتيلدا وايبرج بزمن 44:296 ثانية.

وكانت زوارق فريق أبوظبي قد تأهلت من التصفية الأولى، حتى التصفية الثانية ثم الثالثة والأخيرة، والتي حقق من خلالها المركزين الأول والثاني.

وينطلق فريق أبوظبي من المراكز الأولى، الأحد، في السباق الرئيسي، لتكون فرصه أكبر في حصد لقب الجولة، والوصول لأفضل المراكز مع ختام الجولة.