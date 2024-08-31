منتخب اليد يشارك في «آسيوية الناشئين» بالأردن



دبي (وام)



يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين، والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان من 3 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وبحسب البيان الصادر عن اتحاد اللعبة، تغادر البعثة الأحد الأول من سبتمبر إلى الأردن استعداداً للمشاركة.

ويترأس البعثة، التي تضم 19 لاعباً، نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وسعود إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي نائباً لرئيس البعثة.

وطبقاً للقرعة يتواجد منتخبنا الوطني، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبا السعودية وقطر، إذ يواجه الأول يوم 3 سبتمبر المقبل، والثاني 4 من الشهر نفسه، وذلك بمنافسات الدور التمهيدي للبطولة.

وبحسب لوائح البطولة سيقام بين المنتخبات الثلاثة دوري من دور واحد يصعد بعده الأول والثاني للمنافسة في الدور الرئيسي، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، فيما سيذهب الثالث لمنافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثالث عشر.