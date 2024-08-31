الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مفاجأة.. أوسيمين خارج قائمة نابولي!

مفاجأة.. أوسيمين خارج قائمة نابولي!
31 أغسطس 2024 21:04

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«كبش فداء» ينتقل إلى تشيلسي!
ميلان.. «حالة ضياع»!


لم يُدرج نابولي الإيطالي مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولة إيطاليا لكرة القدم للموسم الحالي، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي أو أهلي جدة السعودي.
ولم يظهر أوسيمين، هداف بطولة إيطاليا موسم 2022-23، في القائمة التي قدمها نابولي إلى رابطة الدوري الإيطالي التي تشرف على الدوري.
ويجد المهاجم نفسه في مأزق، ما لم ينضم إلى أحد الدوريات مثل الدوري السعودي، حيث لا تزال فترة الانتقالات الصيفية، التي انتهت ليل الجمعة- السبت في معظم البطولات الأوروبية، مفتوحة لبضعة أيام.
وكان أوسيمين (25 عاماً) محل اهتمام كبير خلال صيف 2023 بعد أن سجل 26 هدفاً في الدوري الإيطالي وكان أحد مهندسي تتويج نابولي الثالث في تاريخه.
لكنه قدّم موسماً تالياً مخيباً واكتفى بتسجيل 15 هدفاً ليحتل فريقه المركز العاشر الموسم الفائت.
وبما أن نابولي وضع في عقده شرطاً تعجيزياً بقيمة 130 مليون يورو للسماح له بالرحيل، فإن الأندية المهتمة لم تبادر إلى دفع هذا المبلغ.
ولم يتفق تشيلسي ونادي أهلي جدة مع مطالبات النادي الإيطالي ولا مع مطالبات اللاعب في ما يتعلق بالراتب.
ولم يعد نابولي، الذي يدربه الآن المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي، يعوّل على أوسيمين، بعد أن تعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

الدوري الإيطالي
نابولي
فيكتور أوسيمين
تشيلسي
الأهلي السعودي
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
الرياضة
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
اليوم 11:29
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©