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الرياضة

مدرب أرسنال «منزعج» من قرارات التحكيم

مدرب أرسنال «منزعج» من قرارات التحكيم
31 أغسطس 2024 21:09

 
لندن (د ب أ)

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أبدى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، انزعاجه الشديد من قرارات التحكيم بعد طرد ديكلان رايس، لاعب وسط الفريق، ليخسر النادي اللندني أول نقطتين بالتعادل مع برايتون بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان أرسنال متقدماً بهدف عندما حصل رايس على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 49 بسبب دفعه للكرة بعيداً عن جويل فيلتمان لاعب برايتون الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة حرة.
ورد فيلتمان بركل رايس في ظهره، لتصرخ جماهير أرسنال للضغط على الحكم لمعاقبة لاعب برايتون، ولكن الحكم كريس كافاناج، أشهر البطاقة الحمراء في وجه رايس.
وقال أرتيتا عقب اللقاء «لقد تغاضى الحكم عن وقائع مماثلة في وقت سابق من المباراة، وتنتابني حالة من الذهول الشديد بسبب عدم اتساق القرارات».
وأضاف المدرب الإسباني «القانون يمنح الحكم كافاناج الحق في اتخاذ قرار في مثل هذه الحالات، ولكن القانون ينص أيضاً على ضرورة إشهار الكارت الأحمر لفيلتمان، ليلعب الفريقان 10 ضد 10».
من جانبه، أشار بوكايو ساكا، جناح أرسنال، إلى أن جواو بيدرو، لاعب برايتون، أفلت من العقاب بعد ركله الكرة بقوة أكبر في الشوط الأول لمنع أرسنال من تنفيذ رمية تماس سريعة.
وأضاف ساكا «نريد فقط الحكم بمعيار ثابت، لقد ركل جواو الكرة إلى منتصف الملعب في الشوط الأول، ولم يحصل على شيء بينما طرد ديكلان رايس بعد لمسة خفيفة للكرة».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
برايتون
ميكيل أرتيتا
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