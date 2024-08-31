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الرياضة

برشلونة يستعرض أمام بلد الوليد بـ «سباعية»

برشلونة يستعرض أمام بلد الوليد بـ «سباعية»
31 أغسطس 2024 21:13

 
برشلونة (د ب أ)

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انفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكاسح على ضيفه بلد الوليد 7 - صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن فياريال صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن سيلتا فيجو في المركز الثالث، وبفارق سبع نقاط كاملة عن ريال مدريد، الغريم التقليدي، الذي يحتل المركز الخامس.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 20 عن طريق رافينيا، وبعده بأربع دقائق سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني، فيما أضاف جوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 64 سجل رافينيا الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة، وعاد ليكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 72 مسجلاً الهدف الخامس، فيما أضاف داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 85 سجل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة.

الدوري الإسباني
برشلونة
بلد الوليد
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