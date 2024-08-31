إيسكو يستعد للعودة المرتقبة في «البرنابيو»



مراد المصري (أبوظبي)



يسابق الإسباني إيسكو، لاعب ريال بيتيس الحالي، الزمن للوصول إلى الجاهزية الكاملة، لخوض أول مبارياته هذا الموسم، والتي ستكون مواجهة خاصة للغاية أمام ريال مدريد فريقه السابق، يوم الأحد، في ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي عاش فيه أجمل سنواته.

جاءت العديد من أفضل لحظات إيسكو الكروية، وهو يرتدي قميص ريال مدريد في 353 مباراة، وهناك تُوج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى الفوز بالعديد من الألقاب الأخرى، أثناء اللعب باللون الأبيض، خلال مواسمه التسعة مع «البلانكوس»، كانت تمريراته الساحرة وأهدافه الحاسمة مبهرة في ملعب «سانتياجو برنابيو»، خصوصاً في السنوات الأولى، قبل أن يعاني الجلوس على «دكة البدلاء» في آخر سنتين.

واسترجع إيسكو ذكريات اللعب في صفوف «الملكي»، وقال: «بصرف النظر عن آخر عامين، أعتقد أنني كنت دائماً عنصراً مهماً في ريال مدريد، لقد كسبت العديد من الدقائق، وكنت لاعباً أساسياً في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كؤوس السوبر وكأس ملك إسبانيا، واستمتعت بوقتي هناك كثيراً وفزت بالعديد من الألقاب، وشاركت غرفة الملابس مع أفضل اللاعبين، وكنت سعيداً بمسيرتي خلال سنواتي هناك».

عانى اللاعب بعض الشيء، عقب رحيله من ريال مدريد، قبل أن يعيد اكتشاف نفسه تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني، الذي كان مدربه السابق في ملقة، وأوضح اللاعب أن استعادة مستواه كانت مبنية على أمرين، ناحية جسدية وأخرى ذهنية، وقال: «في النهاية، العقل هو الأهم، أعتقد أنك بحاجة إلى أن تكون في حالة ذهنية جيدة، هذا أمر طبيعي، عندما تشعر بألم في ساقك تذهب إلى الطبيب، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نجعل الأمر طبيعياً عندما تعاني ذهنياً، لم أكن أشعر بالراحة، ولم أكن سعيداً بكرة القدم، لكنني تمكنت من إعادة ضبط نفسي، والعودة بحماس، أنا استمتع كثيراً، وهذا ما أردته».

سجل إيسكو 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة الموسم الماضي مع ريال بيتيس في «الليجا»، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في مايو الماضي، جعلته يغيب عن منتخب إسبانيا المُتوج بلقب أمم أوروبا خلال الصيف، وحرمته من خوض مواجهة ريال مدريد في ملعب «البرنابيو» في ذلك الوقت، لذلك يستعد للعودة مجدداً إلى هذا الملعب للمرة الأولى مع فريق مدينة إشبيلية.