نوريس أول المنطلقين في جائزة إيطاليا



ميلانو (أ ف ب)



ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس من مونتسا، الأحد، من المركز الأول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، مانحاً نفسه فرصة كبيرة لتقليص الفارق في صدارة الترتيب العام مع الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق نوريس أسرع توقيت في التجارب الرسمية 1:19.327 دقيقة وجاء زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري ثانياً، فيما حلّ «ماد ماكس» بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة متأخراً في المركز السابع.

ويدرك فيرستابن أن أي تخبط جديد سيمنح منافسيه المزيد من الثقة وسيزيد الشكوك بقدرته على الاحتفاظ باللقب، وبالتالي سيفعل كل ما بإمكانه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي للخروج بالانتصار من حلبة مونزا.

وهذه المرة الرابعة التي يحقق فيها نوريس المركز الأول في التجارب الرسمية هذا الموسم، في سيارة تبدو قادرة على تحقيق نتيجة مشابهة لتلك التي حققها في سباق جائزة هولندا الكبرى الأسبوع الماضي، حيث فاز بفارق يقارب 23 ثانية عن فيرستابن.

قال البريطاني: «مركز انطلاق أول آخر، وهذا أمر مذهل، أن يكون لدينا سيارتان في المركزين الأول والثاني عندما تكون المنافسة شديدة طوال عطلة نهاية الأسبوع هو مفاجأة، لكنها مفاجأة جميلة».

وأضاف «لفتي، يؤسفني القول، لم تكن لفة رائعة، لذا كنت متفاجئاً بعض الشيء في النهاية، لكنني سعيد جداً».

ويُعد الأداء المهيمن من نوريس وبياستري خبراً ساراً لفريق ماكلارين الذي يتخلف بفارق 30 نقطة فقط عن ريد بول في ترتيب الصانعين.

وسيوجد البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في الصف الثاني إلى جانب شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري.

واحتل الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) المركز الخامس، بينما جاء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بطل العالم سبع مرات في المركز السادس.

وهذه المرة الأخيرة التي يتسابق فيها هاميلتون في مونزا سائقاً لمرسيدس، بعدما أعلن فريقه أن الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيلي سيحلّ مكان السائق المخضرم الذي ينتقل إلى فيراري الموسم المقبل.

وينطلق فرانكو كولابينتو، أول سائق أرجنتيني في الفورمولا -1 منذ جاستون ماتساكاني قبل 23 عاماً، والذي حلّ بدلاً من الأميركي لوجان سارجنت في فريق وليامس لما تبقى من الموسم، من المركز الثامن عشر، بعد أن أقصيَ في الجولة الأولى من التصفيات.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام للسائقين بـ295 نقطة، بفارق 70 نقطة عن نوريس.